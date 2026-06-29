Загадочный убийца в маске - трейлер нового персонажа Virtua Fighter Crossroads для сюжетного файтинга

В рамках Evo 2026, проходящего сегодня в Лас-Вегасе, компания SEGA представила свежий трейлер своего амбициозного сюжетного файтинга Virtua Fighter Crossroads. В ролике разработчики раскрыли подробности истории одной из кампаний и впервые показали совершенно нового персонажа, который пополнит ростер бойцов.

Новичком оказался таинственный антагонист в маске, известный под псевдонимом «Убийца Бакунава». Судя по продемонстрированным геймплейным кадрам, в бою он использует молниеносные и резкие удары, базирующиеся на китайском кунг-фу. В сюжетной истории он выступает виновником серии жестоких нападений на мастеров боевых искусств. Выследить преступника предстоит новому главному герою Сиэло и ветерану франшизы Пай Чан. Авторы интригуют тем, что лицо, скрытое под маской убийцы, каким-то образом связано с прошлым Пай.

SEGA официально подтвердила, что Bakunawa Killer не ограничится лишь ролью сюжетного босса — он станет полноценным играбельным бойцом, доступным в режиме классических противостояний.

Напомним, что Virtua Fighter Crossroads знаменует серьезную эволюцию серии, переходя в жанр «файтинг-приключения». За нарративную и исследовательскую часть игры отвечает RGG Studio — команда, подарившая миру криминальную сагу Yakuza/Like a Dragon. Сюжет подается в формате альманаха от лица четырех разных главных героев, чьи судьбы переплетаются в вымышленном городе боевых искусств Вилласапара, расположенном в Юго-Восточной Азии.

Проект объединит глубокую боевую систему с элементами исследования: игроки смогут свободно перемещаться по улицам, развлекательным районам и курортным зонам города, взаимодействуя с местными жителями. Геймплей будет включать не только традиционные дуэли «один на один», но и схватки с толпами противников, вплетенные в основную историю. При этом разработчики подчеркивают, что классические онлайн-сражения для любителей киберспорта никуда не исчезнут.

Релиз Virtua Fighter Crossroads запланирован на 2027 год для ПК и консолей.