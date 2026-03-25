Virtual Hunter выходит на PS VR2 уже в мае - ставка на реализм и кооператив

Охотничий симулятор Virtual Hunter получил точную дату релиза на PlayStation VR2 — игра станет доступна 27 мая 2026 года. Разработчики позиционируют проект как «ультимативный VR-симулятор охоты» с упором на реализм и глубокое погружение.

Игрокам предложат исследовать обширный открытый мир с разнообразными биомами, где обитает динамическая дикая природа. В игре реализован полный цикл смены дня и ночи, что напрямую влияет на поведение животных и условия охоты.

Особое внимание уделено технологиям виртуальной реальности: адаптивные триггеры контроллеров и тактильная отдача шлема будут реагировать на движения персонажа и окружающую среду, усиливая эффект присутствия.

Охотиться можно как в одиночку, так и в кооперативе до шести человек. Кроме того, игрокам позволят обустраивать собственную базу и собирать трофеи, постепенно развивая своё снаряжение и стиль игры.