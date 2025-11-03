Анонсирована игра Virtual Ties: Isekaijoucho Musoukyoku для PS4, Switch и ПК

Издатель Entergram и разработчик KAMITSUBAKI STUDIO анонсировали игру Virtual Ties: Isekaijoucho Musoukyoku в жанре приключенческой симуляции по подготовке виртуальных айдолов. Релиз проекта запланирован на 19 марта 2026 года для PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК через Steam. Игра будет поддерживать английский, японский, упрощенный и традиционный китайский языки.

В Японии цифровая версия игры будет стоить 3600 иен (~4300 рублей), а стандартное физическое издание эксклюзивно для Nintendo Switch — 4500 иен (~5400 рублей). Также будет доступно ограниченное физическое издание для Switch и ПК (с кодом для загрузки в Steam) стоимостью 9000 иен (~10800 рублей).

Virtual Ties: Isekaijoucho Musoukyoku развивает концепцию проекта project Canvas: Isekaijoucho Ikusei Keikaku — бесплатной приключенческой игры, выпущенной для ПК через Steam в качестве первоапрельской шутки в 2024 году.

Игра рассказывает историю протагониста Юу Кирисимы, который становится продюсером своей подруги детства Секай Минасе — виртуального айдола Isekaijoucho. Игрокам предстоит сделать Isekaijoucho топовой виртуальной айдол, управляя такими аспектами, как вокал, танцы, выступления в ток-шоу, а также увеличивая количество подписчиков с помощью стриминга.