Город-призрак, механические соседи и кувалда: дебютный трейлер экшена Virtue and a Sledgehammer

Devolver Digital вместе с Deconstructeam и Selkie Harbour анонсировали экшен-приключение Virtue and a Sledgehammer, которое выйдет на PC в 2026 году. Это мрачная, эмоциональная история о возвращении домой — туда, где теперь обитают цифровые призраки людей, когда-то населявших родной город героини.

Игрокам предстоит исследовать руины, буквально прокладывая путь кувалдой: разрушать стены, здания и всё, что встаёт на дороге. Механические подобия людей атакуют со всех сторон, но куда болезненнее оказываются воспоминания, пробуждённые каждым ударом. Игра исследует темы семьи, традиций и ощущения себя «чужим» среди своих.

Сражения сочетаются с глубоким нарративом: кинематографичные сцены в стиле интерактивной прозы раскрывают внутренние страхи и желания главной героини, создавая историю о catharsis через разрушение. Virtue and a Sledgehammer обещает стать тревожным, но честным путешествием в травмирующее прошлое.