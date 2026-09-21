Virtue and a Sledgehammer выйдет 27 октября - разрушительный экшен получил новый трейлер

Студии Selkie Harbour и Deconstructeam объявили дату выхода Virtue and a Sledgehammer — необычного экшена, в котором разрушение города и сражения с андроидами сочетаются с мрачной психологической историей. Игра выйдет 27 октября, а вместе с датой релиза разработчики представили новый трейлер в рамках PC Gaming Show Tokyo Direct.

Главный герой возвращается в родной город, однако вместо привычного путешествия по знакомым местам ему предстоит буквально разрушать его кирпич за кирпичом. На пути встречаются андроиды, в которых воплотились бывшие жители города, поэтому привычное для экшена уничтожение врагов здесь получает гораздо более личный контекст.

Новый трейлер раскрывает и другую сторону игры. В нём показаны воспоминания главного героя — от беззаботного времени с друзьями в лесу до сцены с убийством женщины. Параллельно герой отвечает на вопросы, напоминающие сеансы психотерапии, причём по мере развития ролика они становятся всё более странными и тревожными.

Разработчики явно делают ставку не только на зрелищное разрушение окружения и динамичные сражения с кувалдой, но и на историю о травме, саморазрушении и попытках разобраться с прошлым. Даже звучащая в трейлере фраза о том, что машина не способна возненавидеть себя настолько, чтобы стать лучше, задаёт игре необычный философский тон.

Virtue and a Sledgehammer выйдет 27 октября на ПК. До релиза игроки уже могут опробовать демоверсию и добавить игру в список желаемого в Steam.