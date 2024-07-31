Зомби, инопланетяне, динозавры и путешествия во времени - в Steam появилась страничка шутера The Vision

В магазине Steam недавно появилась страница The Vision — амбициозного шутера, обещающего игрокам уникальное сочетание путешествий во времени и элементов выживания.

Главной особенностью The Vision являются путешествия во времени. Игроки, управляя персонажем по имени Джон, смогут исследовать обширную многомерную реальность, перемещаясь от эпохи динозавров до далёкого будущего. При этом каждый временной период будет ставить перед игроками уникальные задачи: от схваток с доисторическими хищниками до противостояния высокоразвитым инопланетным цивилизациям.

Помимо временных перемещений, The Vision предлагает классические элементы выживания. Игрокам предстоит управлять инвентарем, следить за питанием и жаждой персонажа, а также сохранять ресурсы для выживания в различных временных эпохах. Кроме того, важной частью геймплея станет создание убежищ и строительство баз для защиты от многочисленных угроз мультивселенной.

Однако, несмотря на амбициозность проекта, у The Vision пока нет официальной даты выхода. Более того, разработка игры ведётся уже достаточно долго. К примеру, ещё в 2019 году сообщалось, что разработчик-одиночка трудится над проектом уже 4 года. Учитывая, что сейчас на дворе 2024 год, можно предположить, что The Vision находится в разработке уже около 9 лет.