Издатель Palworld выпустит кооперативный лутер-шутер Vision Quench о потребительском мега-подземелье

Подразделение Pocketpair Publishing, известное по работе над хитом Palworld, объявило о партнерстве со студией WizMUD Games. Издательство возьмет на себя выпуск их дебютного проекта под названием Vision Quench. Игра представляет собой кооперативный экшен с элементами темного фэнтези, действие которого разворачивается в сюрреалистичных декорациях. Релиз запланирован на 2026 год.

События игры происходят в недрах гигантского мега-подземелья, принадлежащего конгломерату потребительских товаров. Игрокам в составе группы из четырех человек предстоит пробиться на вершину Зеленой башни. Главной целью путешествия станет поиск забытого Кода розыгрыша, который авторы описывают одновременно как обещание и проклятие. Чтобы добраться до вершины, героям придется преодолеть лабиринт, полный скрытых смыслов, метафизических явлений и разнообразных чудовищ.

Арсенал в Vision Quench сочетает несочетаемое: средневековое оружие, такое как факелы и моргенштерны, соседствует с современными предметами, включая фейерверки, шлакоблоки и пушки марки GloweeZ. Ключевой механикой станет система общего инвентаря, при которой один игрок несет рюкзак с добычей, позволяя остальным сохранять мобильность. Команде придется тщательно оберегать носильщика, так как потеря рюкзака может стать фатальной. Взаимодействие между участниками усилит трехмерный голосовой чат, реагирующий на акустику окружения.

Разработчики также внедрили систему болезней: персонажи могут подхватить недуг и передать его товарищам, что потребует использования аптечек или газированных напитков для лечения. Даже после гибели герой остается в игре, превращаясь в пластиковую игрушку Freakopop. В этом состоянии игрок может помогать выжившим, используя особое альтернативное зрение. За действиями отряда будет наблюдать Сущность — теневое создание, меняющее формы и пытающееся помешать прохождению, если игроки нарушают правила этого мира.