Бесплатная демоверсия Visions of Mana стала доступна на ПК и консолях

Компания Square Enix объявила о том, что бесплатная демоверсия Visions of Mana теперь доступна на всех платформах. Игроки смогут познакомиться с отдельными частями повествования, боями и исследованиями. Демоверсия доступна на PlayStation, Xbox и Steam.

Visions of Mana - это первая новая часть основной серии Mana на консолях за последние 15 лет. Это также первый запуск франшизы на Xbox, а затем она выйдет на PC и PlayStation 5. Франшиза началась как Final Fantasy Adventure и с тех пор обросла такими классическими играми, как Secret of Mana и Trials of Mana. В последние годы были выпущены ремейки и сборники игр по Mana, что, возможно, подогрело интерес разработчиков к серии.

Visions of Mana выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Windows и Steam 29 августа 2024 года.