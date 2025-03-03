Кэндзи Одзава, режиссер Visions of Mana представляет новую студию Sasanqua для защиты разработчиков

Кэндзи Одзава, директор Visions of Mana, объявил, что основал собственную игровую студию под названием Studio Sasanqua.

Первоначально об этом сообщили на Automaton Media. Studio Sasanqua была официально основана в январе, но официально анонсирована только 3 марта. Презентация сопровождалась небольшим тизер-трейлером, который был полностью на японском языке. Он не показывает многого и в целом представляет собой очень артистичное видео.

Кэндзи Одзава покинул своего предыдущего работодателя, Ouka Studios, в декабре после того, как студия была закрыта в тот же день, когда вышел невероятно успешный Visions of Mana. Это вызвало огромный переполох в отрасли, но это не стало таким уж сюрпризом, учитывая невероятно нестабильный климат в игровой индустрии. Вдобавок ко всему, как только люди поняли, что NetEase несет ответственность, это стало менее неожиданным, поскольку гигант продолжает проводить увольнения и закрывать студии даже в 2025 году. Совсем недавно Netease провела увольнения в своей дочерней компании Skybox Labs, а также уволила часть персонала, работавшего над Marvel Rivals, несмотря на то, что это была невероятно успешная игра по всем направлениям.

Все это сыграло свою роль в уходе Кэндзи Одзавы, который сказал, что перешел в Studio Sasanqua, увидев, что менеджеры не берут на себя ответственность за проваленные проекты.

"Руководство должно защищать создателей", что нечасто встречается в сегодняшнем климате. Многие разработчики в больших и малых компаниях говорили о серьезной нехватке гарантий занятости, и в прошлом году Spiders устроили забастовку из-за этого. В интервью Automaton Media он объясняет, что из-за того, что руководство не берет на себя ответственность за провалы проекта, оно возлагает «слишком большую ответственность на плечи отдельных разработчиков», которые обычно не имеют права голоса при принятии решений в компании.

С помощью своей новой студии он планирует найти способ «интегрировать управление и разработку», две части компании, которые обычно отделены и функционируют самостоятельно. Он также говорит, что полностью готов взять на себя ответственность, если один из проектов студии потерпит неудачу из-за плохих управленческих решений. Одзава говорит, что студия начнет с разработки небольших игр на Unreal Engine, с целью перейти к созданию более крупных игр как на ПК, так и на консолях.

На данный момент нет никаких новостей о том, что будет дальше в его студии, кроме того, что игры будут созданы на движке Unreal Engine.