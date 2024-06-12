Красочный трейлер Visions of Mana подтверждает дату выхода на ПК и консолях в конце августа

Visions of Mana, следующая часть популярной серии ролевых игр с элементами экшена от Square Enix, выйдет на ПК и консолях чуть более чем через два месяца.

Сегодня был опубликован новый трейлер, в котором можно увидеть мир игры, персонажей и боевую систему Также была подтверждена дата выхода — 29 августа — на ПК в Steam и Windows Store, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и Xbox Series S.

Visions of Mana станет первой новой частью серии Mana (в Японии — Seiken Densetsu) за более чем пятнадцать лет.

Несмотря на то, что сюжет игры остается верным традициям серии — путешествие к Древу Маны с целью восстановления потока силы маны — яркие визуальные эффекты и более экшен-ориентированный подход к бою выделяют игру среди остальных частей серии. Интересно будет увидеть, сможет ли она повторить качество некоторых из лучших частей серии, таких как Trials of Mana.

Visions of Mana выходит 29 августа на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и Xbox Series S.