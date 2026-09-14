Атмосферная метроидвания Vitrified обзавелась месяцем релиза и набрала 3000 желающих в Steam

Создатель научно-фантастического проекта Vitrified под ником Джек официально объявил, что планирует выпустить свою игру в апреле 2027 года. Также разработчик поделился новостью о том, что игра преодолела отметку в 3000 добавлений в список желаемого в цифровом магазине Steam. Он выразил огромную благодарность всем пользователям, которые оставляли приятные комментарии, добавляли проект в списки ожидания, а также принимали активное участие в тестировании демонстрационной версии.

В этой одиночной игре пользователям предстоит исследовать таинственную планету, поверхность которой из-за неизвестных катаклизмов превратилась в оплавленное стекло. Игровой процесс завязан на выживании в суровой среде, сборе редких ресурсов и раскрытии тайн древних заброшенных сооружений. Игроки будут управлять персонажем и его высокотехнологичным сервисным роботом-компаньоном по имени АЛАН, совместно решая пространственные головоломки и преодолевая опасности.

Главным фактором, позволившим определить точные сроки релиза, стал переход автора на практически полноценный режим разработки. Джек сообщил, что наконец-то смог сократить рабочие часы на своей основной работе до 2 дней в неделю, чтобы посвящать созданию игры 3 полных дня. До этого момента производство велось исключительно по пятницам, а также в свободное время по вечерам и выходным дням. Новый график позволит утроить текущие темпы прогресса и сосредоточить все силы на полировке финальной сборки.

Автор признался, что публичное объявление временных рамок накладывает на него серьёзную ответственность и создаёт рабочее давление, однако он привык трудиться в стрессовых условиях. Разработчик пообещал приложить максимум усилий, чтобы сделать грядущую новинку максимально качественной.