Vitta Lucis TBA
Слэшер, Фэнтези, Аниме
Анонсирована Vitta Lucis - экшен-RPG в духе тёмного фэнтези от российского разработчика-одиночки

Extor Menoger Extor Menoger

Российский разработчик-одиночка Сергей Исаев, выступающий под именем ISAEV SPACE, анонсировал свой новый проект — приключенческую экшен-RPG Vitta Lucis. Игра выполнена в стилистике тёмного фэнтези и повествует о наёмнице по имени Витта Люцис, состоящей в церковной гильдии и наделённой демонической силой.

Игрокам предстоит собрать отряд из так называемых Церковных Демонов и отправиться в путешествие по мрачному миру. В основе игрового процесса лежит динамичная боевая система с возможностью переключения между персонажами для использования их уникальных умений. Пока игрок управляет одним героем, остальные члены отряда действуют самостоятельно. Разработчик обещает возможность экспериментировать с составом группы, подбирая наёмников с разными историями и способностями.

Сюжет разворачивается в мире на грани гибели, где проклятья и демоны стали реальностью. Главная героиня пытается восстановить воспоминания о своём прошлом, включая детали заключения контракта с демоном, который заточён в её оружии. Основная цель — раскрыть тайны мира и расшифровать Пророчество о Забвении.

Сергей Исаев занимается созданием игры практически в одиночку, отвечая за сюжет, дизайн, программирование, графику, музыку и другие аспекты. С озвучкой ему помогают друзья. Проект создаётся на движке Unity.

Комментарии:  7
ant 36436

В одно лицо это мощно. Но по картинке это фэнтези темное только для эпилептиков.

3
OSTTDK

Озвучка странно звучит...
А вот 2D художник хорош.

ant 36436

Чем странно? Обычный ИИ, для авторских проектов вполне логично.

Night Driving Avenger

Выглядит как ММО двухтысячных

Алекс Рейлор

Фу,какое всё страшное

ceratops95

А что ты ожидал от разработчика-одиночки с бюджетом в 1 пак пива 2 коробки чая 2 пака пельмений 1 уп-макарон и 2 блоков сигарет

Ясос Убибу

Для соло чела это круто.. но на этом все) просто похвалю чела: молодец, дай бог здоровья.. но играть не буду, лучше даже рпгм, чем такая попытка в 3д.