Анонсирована Vitta Lucis - экшен-RPG в духе тёмного фэнтези от российского разработчика-одиночки

Российский разработчик-одиночка Сергей Исаев, выступающий под именем ISAEV SPACE, анонсировал свой новый проект — приключенческую экшен-RPG Vitta Lucis. Игра выполнена в стилистике тёмного фэнтези и повествует о наёмнице по имени Витта Люцис, состоящей в церковной гильдии и наделённой демонической силой.

Игрокам предстоит собрать отряд из так называемых Церковных Демонов и отправиться в путешествие по мрачному миру. В основе игрового процесса лежит динамичная боевая система с возможностью переключения между персонажами для использования их уникальных умений. Пока игрок управляет одним героем, остальные члены отряда действуют самостоятельно. Разработчик обещает возможность экспериментировать с составом группы, подбирая наёмников с разными историями и способностями.

Сюжет разворачивается в мире на грани гибели, где проклятья и демоны стали реальностью. Главная героиня пытается восстановить воспоминания о своём прошлом, включая детали заключения контракта с демоном, который заточён в её оружии. Основная цель — раскрыть тайны мира и расшифровать Пророчество о Забвении.

Сергей Исаев занимается созданием игры практически в одиночку, отвечая за сюжет, дизайн, программирование, графику, музыку и другие аспекты. С озвучкой ему помогают друзья. Проект создаётся на движке Unity.