Анонсирована Vitta Lucis - экшен-RPG в духе тёмного фэнтези от российского разработчика-одиночки

Российский разработчик-одиночка Сергей Исаев, выступающий под именем ISAEV SPACE, анонсировал свой новый проект — приключенческую экшен-RPG Vitta Lucis. Игра выполнена в стилистике тёмного фэнтези и повествует о наёмнице по имени Витта Люцис, состоящей в церковной гильдии и наделённой демонической силой.
Игрокам предстоит собрать отряд из так называемых Церковных Демонов и отправиться в путешествие по мрачному миру. В основе игрового процесса лежит динамичная боевая система с возможностью переключения между персонажами для использования их уникальных умений. Пока игрок управляет одним героем, остальные члены отряда действуют самостоятельно. Разработчик обещает возможность экспериментировать с составом группы, подбирая наёмников с разными историями и способностями.
Сюжет разворачивается в мире на грани гибели, где проклятья и демоны стали реальностью. Главная героиня пытается восстановить воспоминания о своём прошлом, включая детали заключения контракта с демоном, который заточён в её оружии. Основная цель — раскрыть тайны мира и расшифровать Пророчество о Забвении.
Сергей Исаев занимается созданием игры практически в одиночку, отвечая за сюжет, дизайн, программирование, графику, музыку и другие аспекты. С озвучкой ему помогают друзья. Проект создаётся на движке Unity.
В одно лицо это мощно. Но по картинке это фэнтези темное только для эпилептиков.
Озвучка странно звучит...
А вот 2D художник хорош.
Чем странно? Обычный ИИ, для авторских проектов вполне логично.
Выглядит как ММО двухтысячных
Фу,какое всё страшное
А что ты ожидал от разработчика-одиночки с бюджетом в 1 пак пива 2 коробки чая 2 пака пельмений 1 уп-макарон и 2 блоков сигарет
Для соло чела это круто.. но на этом все) просто похвалю чела: молодец, дай бог здоровья.. но играть не буду, лучше даже рпгм, чем такая попытка в 3д.