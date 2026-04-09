Vitta Lucis: дневник разработки - элементы

Хей, меня зовут Сергей, и я разрабатываю игру Витта Люцис. Это приключение про наёмницу, обладающей нечеловеческой силой. Вас ждёт динамичный экшен с переключением между персонажами. Отряд действует самостоятельно, пока вы управляете одним героем. Стиль игры зависит от набора способностей персонажа и состава отряда.

Если дневник разработки в видеоформате не удобен, то дальше будет текстовая версия содержимого.

В этом видео я хочу рассказать про систему элементов в игре. Их всего 7: нейтральный, огненный, ядовитый, святой, тьма, призрачный и нежить.

Например, подсвечивание за объектами соответствует элементу. Также на элемент могут указывать отдельные детали. Причём это может быть не только внешний вид оружия. А весь образ в целом может соответствовать элементу. У игровых персонажей это не только цвет оружия, но и рога.

Элементы влияют на наносимый урон в процентах и лечение за счёт поглощения. Цифровая волна одержимости учитывает элементы персонажей в отряде. Подробнее про неё я расскажу отдельно в следующих видео.

Теперь коротко про цифры, где слева - атакующий, а вверху - получающий. Нейтральный элемент выглядит слабо, особенно против призраков. Но оружие Витты имеет большой радиус атаки и умеет поглощать здоровье противников. Огненный элемент при атаке находится на втором месте по процентам. Но у Генациды низкая выживаемость и направленные атаки, да и огонь по огню не так силён. Ядовитый элемент суммарно при атаке такой же, как и нейтральный. Но Холера может наносить массовый периодический урон и сильна против святого элемента. Как раз насчёт него - хоть он на первом месте по процентам, но это в основном лекари. Элемент тьмы похож по процентам на ядовитых, но сильнее и требует жертвовать выживаемость. Призрачный элемент силён против других призраков, а также получает меньше штрафов на передвижение. Нежить хоть и не так сильна, но обладает повышенным поглощением ко всему получаемому урону.

На данный момент игра балансируется под текущие проценты, но они могут быть не итоговыми.

Разрабатываю игру один в свободное время. С озвучкой мне помогают друзья. Для текстовой локализации на текущий момент пользуюсь онлайн-переводчиками. Использую игровой движок Unity, и в планах выпуск игры для ПК и мобильных устройств.

Спасибо, за ваше внимание и время!