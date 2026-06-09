Vivarium превращает уютный симулятор жизни в загадку: рисованное приключение выйдет в 2027 году

Издательство Serenity Forge и студии Studio Meadowflower, Crunchyroll и Shochiku Games объявили, что приключенческий симулятор жизни Vivarium выйдет в 2027 году на Xbox Series и ПК. Игра привлекает внимание не только необычной рисованной стилистикой, но и попыткой совместить уютный «лайфсим» с полноценной мистической историей.

Главной героиней станет 11-летняя Дженни, живущая в небольшом городке внутри загадочного террариума. На первый взгляд игроков ждёт беззаботное лето, наполненное прогулками, общением и повседневными делами. Однако за атмосферой бесконечных каникул скрывается тайна, которую предстоит раскрыть по мере исследования мира.

Разработчики обещают нелинейное повествование, зависящее от решений игрока, а также целый набор необычных персонажей — от владельца музыкального магазина до почтальона-рыбы и загадочной гадалки, которая знает больше, чем должна.

Одной из самых интересных особенностей Vivarium станет связь игрового времени с реальным календарём. Новые события и открытия будут появляться день за днём, а между сюжетными эпизодами игроки смогут заниматься садоводством, готовкой, коллекционированием пластинок и книг, ремонтом оборудования и обустройством собственного дома.

На фоне множества похожих уютных проектов Vivarium выглядит заметно амбициознее. Игра делает ставку не только на расслабляющий игровой процесс, но и на интригу, постепенно раскрывающую природу этого странного карманного мира. Если разработчикам удастся сохранить баланс между повседневностью и тайной, то проект может стать одной из самых необычных инди-новинок 2027 года.