Проклятие цирка Влада оживает: хоррор-квест Vlad Circus: Curse of Asmodeus выходит в конце августа

Разработчики объявили дату релиза пиксельного хоррор-квеста Vlad Circus: Curse of Asmodeus — игра появится на PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch уже 25 августа.

Игрокам предстоит взять под контроль Йозефа Петреску, наследника зловещего цирка Влада, который стремится восстановить утраченные воспоминания и раскрыть жуткие тайны прошлого. Сюжет разворачивается на фоне перемещений между параллельными временными линиями, где каждая улица и каждый намёк могут стать ключом к разгадке.

В ходе путешествия вам предстоит решать головоломки, спасать друзей и сразиться с древним проклятием, за которым стоит беспощадный демон Асмодей. Атмосфера игры сочетает ретро-визуал в пиксель-арте с классическим квестовым геймплеем, погружая в мир, где каждое открытие сопровождается холодком по спине.

Vlad Circus: Curse of Asmodeus обещает стать настоящим подарком для любителей мрачных историй и старой школы приключений.