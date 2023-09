Анонсирован пиксель-арт-хоррор на выживание Vlad Circus: Descend in Madness для консолей и ПК ©

Blowfish Studios анонсировала новую игру Vlad Circus: Descend to Madness, которая будет доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Vlad Circus: Descend to Madness — это приключенческий хоррор в пиксельной графике, действие которого происходит в 1920-х годах. Откройте для себя мир тайн и безумия, где каждая тень скрывает извращенную тайну или кровожадную угрозу, и никто не находится в безопасности.

Познакомьтесь с леденящей душу историей о странном цирке 1920-х годов, который сгорел дотла, и о гротескном стремлении снова основать цирк. Она следует за измученным Оливером Миллсом, который борется за выживание.