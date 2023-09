Пиксельный хоррор Vlad Circus: Descend Into Madness выйдет 17 октября 2023 года ©

Vlad Circus: Descend Into Madness, пиксельный хоррор от разработчика Indiesruption (Nine Witches) и издателя Blowfish Studios, откроет свои страшные тайны на PlayStation 4|5 с обратной совместимостью, Xbox One, Xbox Series X|S с обратной совместимостью, Nintendo Switch и Windows PC через Steam, Epic Games Store и GOG начиная со вторника, 17 октября 2023 года.

В 1921 году любимый цирк Влада пал от разрушительного пожара, в результате которого погибли сотни невинных людей, а оставшиеся в живых навсегда остались без памяти. Охваченная трагедией, цирковая труппа распалась, но спустя восемь лет ее вновь собрал таинственный главарь.

"Цирк Влада: Descend into Madness сочетает в себе жуткую атмосферную обстановку с захватывающим повествованием, наполненным глубоким смыслом", - говорит Диего Канепа, ведущий дизайнер Indiesruption. "Игроки будут в восторге от кошмаров Олли, вызванных его травмой, и будут в напряжении до самого конца".