Пиксельный приключенческий хоррор Vlad Circus: Descend into Madness стал доступен на ПК и консолях ©

2D пиксель-арт хоррор-приключение Vlad Circus: Descend into Madness от разработчика Indiesruption (Nine Witches) и издателя Blowfish Studios стала доступна на PlayStation 4|5 с обратной совместимостью, Xbox One, Xbox Series X|S с обратной совместимостью, Nintendo Switch, а также на Windows PC через Steam, Epic Games Store и GOG.

В день внезапной трагедии радостная репутация Цирка сменилась скорбью и трауром. В огне погибли сотни людей, как артистов, так и зрителей, что вынудило некогда сплоченную труппу расформироваться. После восьми лет отсутствия контактов таинственное письмо от бывшего руководителя цирка вновь собирает коллектив.

Загляните в сознание бывшего циркового клоуна Оливера Миллса по прозвищу "Ленивый Олли". Поддерживайте уровень стресса Олли, исследуя мрачные залы поместья Петреску в викторианском стиле. Возобновите старые связи из счастливых дней, даже если в тени таятся невыразимые ужасы.

"Мы любим создавать разрушительные события, и Vlad Circus: Descend into Madness, безусловно, не является исключением", - говорит Диего Канепа, ведущий дизайнер Indiesruption. "Игрокам придется различать, что лежит в реальности, а что таится в извращенном бреду Олли. Но в любом ли случае вы будете в безопасности?"