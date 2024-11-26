Прощай, петух: студия Narko Games объявила о масштабном ребрендинге и показала новый логотип со стервятником

Команда Vladik Brutal готовится к серьёзным переменам — разработчики объявили о полном ребрендинге студии. Narko Games уходит в прошлое, а на смену ей приходит Brutal Software с новым логотипом, где вместо привычного петуха красуется агрессивный стервятник с окровавленным клювом.

Вот старый логотип:

Напомним, что сейчас над игрой уже работает крепкая команда из 15 человек, куда вошли самые преданные фанаты, которые «тусуются со студией с самого начала». А в ближайшее время разработчики собираются выпустить масштабный патч 1.1.0.0 для Vladik Brutal, который станет первым проектом обновлённой студии.

Ну а после этого патча команда планирует взяться за совершенно новый проект, который будет выполнен в духе Warhammer 40k. Разработчики обещают совместить средневековый сеттинг с огнестрельным оружием, при этом обойдясь без космической научной фантастики.