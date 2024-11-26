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Vladik Brutal 09.08.2024
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица
7.5 470 оценок

Прощай, петух: студия Narko Games объявила о масштабном ребрендинге и показала новый логотип со стервятником

Lunersun
Новости

Команда Vladik Brutal готовится к серьёзным переменам — разработчики объявили о полном ребрендинге студии. Narko Games уходит в прошлое, а на смену ей приходит Brutal Software с новым логотипом, где вместо привычного петуха красуется агрессивный стервятник с окровавленным клювом.

Вот старый логотип:

Напомним, что сейчас над игрой уже работает крепкая команда из 15 человек, куда вошли самые преданные фанаты, которые «тусуются со студией с самого начала». А в ближайшее время разработчики собираются выпустить масштабный патч 1.1.0.0 для Vladik Brutal, который станет первым проектом обновлённой студии.

Ну а после этого патча команда планирует взяться за совершенно новый проект, который будет выполнен в духе Warhammer 40k. Разработчики обещают совместить средневековый сеттинг с огнестрельным оружием, при этом обойдясь без космической научной фантастики.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
MORDORR
8
Floww

Ну а че, стильно, модно, молодежно))

3
bysaturn

Лого годное.

3
Gibiskys

Начали на студию походить, а не на шутку

3
Пользователь ВКонтакте

Молодцы👊 успехов им👌 // Макс Туранцев

1
Tiger Goose

Есть информация о выходе Vladik Brutal в Epic Games Store?

1
Русик_96

из путушар в стервятников ну такое

1
Пользователь ВКонтакте

от логотип руки не поменябються // Артур Пастухов

-3
Кей Овальд

Громко сказано, как бы потом не шли шуточки о том, что петух возомнил себя стервятником.
Впрочем, удачи им.

-3
Пользователь ВКонтакте

Эээ...так им же не понравилось?И они забили...😐 // Женя Афанасьев

-4
Пользователь ВКонтакте

Кому "им", он один в своей команде // Андрей Николаевич

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Але, он уже набрал свою команду после успешного запуска последней игры, так что у тебя инфа устарела // Александр Шишкин

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Новость то прочитайте.Значит он так расстроился,что создал команду..И не зря.Значит дело профитное,если не транжирить.. // Женя Афанасьев

0
rtnrwv

ещё бы знать до этой новости о их существовании

-7
Пэцка Глазэк

оБ их - правила русского языка учить когда будете, мигранты и сюда понаехали

0
rtnrwv Пэцка Глазэк

ты учитель русского языка? или тот кто в своём глазу бревна не видит, я быстренько прошёлся по твоим комментам, там тоже есть к чему придраться, так что не надо казаться умнее других))0)

-1