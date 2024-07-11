Жестокий и безбашенный шутер VLADiK BRUTAL выйдет на ПК уже в августе

Независимый российский разработчик из студии Narko Games наконец-то объявил дату выхода своего самого амбициозного проекта. После целой серии трэшевых игр разного жанра и уровня проработки, он собирается представить самый брутальный шутер — VLADiK BRUTAL. Главными особенностями игры станут проработанные локации, разнообразный арсенал оружия, брутальная система повреждений и многое другое.
В VLADiK BRUTAL игрокам предстоит взять под контроль простого заключенного, который решил вступить в борьбу с безжалостным диктатором. Он настолько обезумел от собственной власти, что начал вживлять в людей чипы для слежки и отправил почти всю страну в тюрьмы. Главный герой решает положить конец его тирании и отправляется к нему, жестоко убивая всех, кто стоит у него на пути.
Автор игры заявил, что из-за строгих правил в Valve игру долгое время не допускали к продаже. Ему пришлось изменить некоторые элементы и сделать некоторые сцены более приемлемыми, чтобы пройти проверку цензуры. По словам разработчика, содержимое игры от этого не пострадало. Теперь он наконец-то готов выпустить игру. VLADiK BRUTAL поступит в продажу на ПК в Steam ориентировочно 1-15 августа.
Первое время игра будет доступна только в цифровом магазине Steam по цене 460 рублей для РФ и 12 долларов для остального мира. При этом на релизе будет доступна скидка в 10%. Позднее разработчики планируют выпустить VLADiK BRUTAL в VK Play и Epic Games Store.
По роликам на Ютубе от тех, кому автор дал билд выглядит как неплохой бумер шутер да и ценник будет всего лишь 414 рублей
В моём понимании бумершутер предполагает посредственную или даже пиксельную графику. Тут же картинка сочная
Нет, это навязанный стереотип.
Вообще пушка, я уже хочу полноценную ааа игру от него)
Убийца сталкера)
Разраб вдохновлялся халфой. И в отличие от ждалкера она выйдет))
В сталкер как минимум нвидиа деньни вложила, а они не филантропы. Поэтому сталкер в любой случае выйдет, каким - уже другой вопрос.
Брат за брата за основу взято
На торренте посмотрим)
Глянул геймплей, очередной быдло-шутан, собранный на коленке, что такое клавиатура разработчик не слышал, вместо отдельной кнопки под гранаты у нас выбор из списка, «гениально». Это типа «пацаны, типа думчанский последний, зыка, харрр, тьфу»
Ну и дрянь же, кто в это играет?
в это играют все кто хочет просто расслабится вечерком, что бы отключить голову от повседневных забот и просто пострелять.
Почему такую парашу вообще соглашаются продавать я не понимаю
Ничем не хуже Трепанг 2.
С твоим чувством юмора срочно нужно что-то делать, например к врачу сходить
в чём он не прав?
Я так понимаю это заразно