Жестокий и безбашенный шутер VLADiK BRUTAL выйдет на ПК уже в августе

Мрачный и жестокий шутер от первого лица, который переносит игрока в кошмарный мир тоталитарного государства, где царят репрессии, насилие и тотальный контроль. Игра исследует темы диктатуры, сопротивления и борьбы за свободу в антураже альтернативной восточно-европейской страны.

В мире игры у власти находится параноидальный диктатор, который ради сохранения контроля над населением готов на самые ужасные меры. Всем гражданам насильно вживляют отслеживающие чипы, выдают одинаковую униформу с личными номерами и ведут круглосуточное наблюдение. Диктатор также строит гигантский исследовательский центр, где проводит бесчеловечные эксперименты над заключёнными, превращая их в суперсолдат.

Игрок выступает в роли узника, который решает бросить вызов репрессивному режиму. Ему предстоит пробиваться через толпы мутировавших людей, одержимых солдат и чудовищных боссов, используя внушительный арсенал из 12 видов оружия. Геймплей Vladik Brutal сочетает в себе динамичные перестрелки и исследование мрачных локаций.