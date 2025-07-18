Консольная версия рогалика Void Crew с поддержкой кроссплея станет доступна 4 сентября

Hutlihut Games и издательство Focus Entertainment выпустят кооперативный космический экшен Void Crew на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 4 сентября.

Игра появилась в раннем доступе на ПК в 2023 году, а ее полноценный релиз состоялся в 2024 году. На данный момент у игры почти 6000 пользовательских отзывов и в Steam весьма положительные отзывы.

Void Crew — игра в жанре роуг-лайт для 1—6 игроков с хаотичным кооперативным режимом. Снарядите свой корабль и экипаж для волнующих приключений, храбро встречайте свирепых врагов в космических битвах и постарайтесь не паниковать.

Главная задача — импровизировать и работать в команде, чтобы выжить бескрайнем космосе. Игровой процесс строится вокруг прыжков от одной цели к другой, быстрого улучшения корабля и сражений с ордами врагов и масштабными боссами.