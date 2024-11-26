Космический роуглайт-экшен Void Crew вышел из раннего доступа

Focus Entertainment и Hutlihut Games объявили о выпуске полной версии Void Crew — кооперативного роуглайт-экшена, где игрокам предстоит покорять космос. Проект покинул ранний доступ, в котором находился с сентября 2023 года, и теперь доступен в Steam за 1119 рублей, с текстовым переводом на русский язык.

Игрокам предлагается взять на себя управление космическим кораблем и возглавить экипаж из 1–4 человек. В Void Crew нужно пилотировать судно, чинить повреждения, управлять оружием, исследовать галактику и выполнять разнообразные миссии.

С релизом версии 1.0 разработчики добавили две новые цели: «Нашествие» и «Осквернение». Появились новые враги, предметы и дополнительные возможности для Изготовителя. Также переработано древо черт Дублей, что позволяет создать уникальные игровые билды.