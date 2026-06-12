Разработчики VOID DIVER: Escape from the Abyss выпустили масштабное обновление демоверсии к фестивалю Steam Next Fest

Студия STUDIO NEMO представила крупное обновление демоверсии пиксельного ролевого экшена VOID DIVER: Escape from the Abyss. Выход обновления приурочен к участию игры в фестивале Steam Next Fest, который пройдет в период с 15 по 22 июня 2026 года.

VOID DIVER: Escape from the Abyss предлагает игрокам взять на себя роль управляющего необычным антикварным магазином BALUSHA в аномальном мегаполисе. Игровой процесс строится на отправке наемных дайверов в опасные городские подземелья для поиска ценных реликвий. Проект сочетает в себе элементы симулятора менеджмента, механики эвакуации и динамичные сражения в стиле 2.5D. Игра поддерживает как одиночное прохождение, так и кооперативный режим с поддержкой до 4 участников.

Свежее обновление привнесло в демоверсию полноценную систему управления магазином. Теперь игроки могут выставлять найденные артефакты на витрины, нанимать дополнительный персонал и торговаться с важными покупателями для получения максимальной выгоды. Накопленные средства в виде монет иного мира можно тратить на расширение заведения, покупку мебели и изменение дизайна интерьера. Для упрощения навигации по вселенной игры разработчики также добавили подробный бестиарий и систему записей, позволяющую отслеживать задачи текущих кампаний.

Боевая система экшена претерпела изменения в сторону динамики и удобства. В демоверсии появилась функция быстрой смены оружия, специальная тренировочная площадка для оттачивания навыков и система аномалий, которая случайным образом меняет условия в подземельях по аналогии с погодными эффектами. Разработчики добавили автоматическую базовую атаку при удержании левой кнопки мыши и внедрили коррекцию прицеливания для оружия дальнего боя. Все элементы экипировки, кроме ключевых артефактов, теперь обладают параметром прочности, что заставляет игроков внимательнее подходить к планированию вылазок.

Контентная составляющая пополнилась частичным открытием сюжетной кампании 2 главы и появлением нового сильного босса. Существующие боссы, включая противника по имени Soul Collector Eldris, получили 2 фазу боя с новыми паттернами атак. Кроме того, в темных коридорах теперь можно наткнуться на монстров-мимиков, которые маскируются под сундуки с ценным снаряжением.

Техническая часть получила улучшения интерфейса, поддержку геймпадов, переназначение клавиш управления и систему из нескольких слотов сохранения. Создатели подтвердили, что все накопленные данные и развитые персонажи из этой версии демо будут перенесены в полноценную игру. Релиз полной версии VOID DIVER: Escape from the Abyss на ПК ожидается во 2 половине 2026 года под издательством компании LoadComplete. В апреле 2026 года проект преодолел рубеж в 100 000 добавлений в список желаемого в цифровом магазине Steam.