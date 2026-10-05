Void Hunters получила обновление дорожной карты. Тестирование стартует 10 ноября

Игровое тестирование режима «Охотничьи угодья» (Hunting Grounds) начнется 10 ноября на iOS, Android и ПК (через собственный лаунчер).

Тестироваться будет cпециальная версия игры, созданная прежде всего для того, чтобы игроки могли опробовать обновленные «Охотничьи угодья». Работа над этим режимом шла последние несколько месяцев.

В этом тесте не будет новых персонажей, но игра сильно изменится с последнего альфа-теста. Игроков ждет множество улучшений игрового процесса (QoL), корректировок баланса и других небольших нововведений.

Бета-тестирование запланировано на январь 2027 года. Это будет последнее крупное тестирование перед глобальным релизом.

В релизной версии появятся новые охотники, полноценная сюжетная кампания, центр событий, новые боссы и другой дополнительный контент, недоступный в тестах.

По итогам как игрового тестирования «Охотничьих угодий», так и бета-тестирования прогресс будет сброшен.