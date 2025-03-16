Состоялся анонс Void Martyrs - мрачный хоррор про крестовый поход против биомеханической чумы

Студия Mac n Cheese Games анонсировала Void Martyrs — мрачный survival horror roguelite, где игроку предстоит взять на себя роль монахини в космическом скафандре. Дата выхода пока не объявлена, но демоверсия появится в ближайшее время.

Игрок отправляется в крестовый поход против биомеханической чумы, исследуя заброшенные корабли и гигантские космические соборы. Выживание потребует поиска ресурсов, создания оружия и инструментов. Главное испытание — найти реликвию в центре каждой локации и удержаться в живых перед возвращением на корабль.

Игра предлагает процедурно сгенерированные уровни, систему мета-прогрессии и уникальный художественный стиль. Разработчики вдохновлялись Darkwood, Signalis, Blasphemous и Void Bastards.