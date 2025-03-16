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об игре
Void Martyrs 2026 г.
Выживание, Ужасы, Инди, Вид сверху
6 1 оценка

Состоялся анонс Void Martyrs - мрачный хоррор про крестовый поход против биомеханической чумы

butcher69 butcher69

Студия Mac n Cheese Games анонсировала Void Martyrs — мрачный survival horror roguelite, где игроку предстоит взять на себя роль монахини в космическом скафандре. Дата выхода пока не объявлена, но демоверсия появится в ближайшее время.

Игрок отправляется в крестовый поход против биомеханической чумы, исследуя заброшенные корабли и гигантские космические соборы. Выживание потребует поиска ресурсов, создания оружия и инструментов. Главное испытание — найти реликвию в центре каждой локации и удержаться в живых перед возвращением на корабль.

Игра предлагает процедурно сгенерированные уровни, систему мета-прогрессии и уникальный художественный стиль. Разработчики вдохновлялись Darkwood, Signalis, Blasphemous и Void Bastards.

17
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
MORDORR
18
Dark446
0
Вадим Якимов

шлак..

5
WerGC

громкое описание,а в итоге херота

5
Боярынъ

Роглайт сразу на парашу

2
Xstranger

По превьюшке сразу видно, что это нейросеть нарисовала.

2
Gray Okihise

чем то блейм напомнило от Нихея... мечты

1
A E

чекни еще Lorn's Lure и (блин еще одна была, сейчас поищу)
Luna Abyss во

0
вовец

вот процедурно сгененрированые уровни меня напрягают - всегда уродски получается

0
Grognac

годнота..берем

-4
Pirat13666

За космос сразу минус.

-5