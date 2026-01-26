"FTL в мире Warhammer 40000" Void War временно удалена из Steam из-за возможного DMCA-тролля

Стратегическая игра Void War, которую называют «FTL в оболочке Warhammer 40000», была недавно снята с продажи в Steam после получения странного DMCA-репорта. Разработчик Tundra Interactive заявил, что причиной мог стать возможный тролль, выдающий себя за Games Workshop.

На прошлой неделе команда Tundra Interactive сообщила на форуме Steam, что игра «временно недоступна» после удаления без объяснений. Разработчики работают с Valve для решения ситуации, при этом Void War остаётся доступной на Itch.io.

Void War сочетает механику FTL с эстетикой Warhammer 40000: корабли напоминают имперский флот, некоторые персонажи — Космических Десантников, есть псайкеры и «Имперские святые миры».

Особенность инцидента в том, что уведомление от Valve указало Games Workshop как источник жалобы, но контактное лицо оказалось под именем «Mal Reynolds» — героя сериала «Светлячок». Tundra Interactive не может подтвердить подлинность запроса, а Games Workshop пока не дала комментариев.