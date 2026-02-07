Games Workshop добилась удаления Void War из Steam из-за "слишком знакомых" наплечников

Стратегия Void War от Tundra Interactive, которую игроки нередко описывают как FTL в декорациях Warhammer 40,000, ненадолго пропадала из Steam из-за жалобы по DMCA. Теперь выяснилось, что инициатором блокировки действительно выступила Games Workshop, а не интернет-тролль, как предполагалось ранее.

Изначально разработчиков смутило имя отправителя — «Mal Reynolds». Фанаты научной фантастики знают его как капитана из сериала Firefly, поэтому студия сомневалась в подлинности претензии. Однако спустя более недели Games Workshop подтвердила: уведомление было отправлено именно ими.

По словам Tundra Interactive, правообладателя обеспокоил один конкретный кадр из трейлера на странице игры. В компании решили, что изображение может создать впечатление связи Void War с Warhammer 40,000. Речь шла об элементе брони, описанном как «крупные выпуклые наплечники с металлической окантовкой» — детали, сильно ассоциирующейся с космодесантниками.

Разработчики подчёркивают, что весь арт в ролике — оригинальный. Тем не менее, чтобы быстрее вернуть игру в магазин и не ввязываться в затяжную юридическую процедуру, студия предпочла просто удалить спорный трейлер. В будущем видео могут перезалить, внеся правки.

После этого Void War вновь стала доступна в Steam. Сейчас команда сосредоточена на разработке контента и поддержке шрифтов для локализаций.

История в очередной раз напомнила, насколько внимательно Games Workshop относится к защите своей интеллектуальной собственности — даже когда дело касается формы наплечников.