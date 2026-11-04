Roguelite-шутер VOID/BREAKER вышла на на всех платформах

Издатель Playstack и разработчик Stubby Games выпустили roguelite-шутер от первого лица VOID/BREAKER. Игра предлагает сражения с безжалостными машинами под управлением враждебного искусственного интеллекта и побег из бесконечного цикла, в котором героя снова и снова заставляют сражаться и погибать.

Каждый забег строится вокруг стремительных перестрелок, быстрого передвижения и выбора маршрутов. Игрокам предстоит искать возможности для побега, преодолевать сопротивление машин и использовать окружение в бою. Разрушаемость здесь играет важную роль: можно пробивать стены, обрушивать конструкции и выводить противников из равновесия.

Главной особенностью стала система модификации вооружения. Она позволяет комбинировать модули, создавать многочисленные варианты оружия и находить смертоносные сочетания улучшений.

VOID/BREAKER доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam и Microsoft Store. Игра также входит в подписку PC Game Pass и Xbox Game Pass.