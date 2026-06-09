Состоялся релиз научно-фантастического шутера Voidling Bound с элементами коллекционирования существ

Канадская студия Hatchery Games выпустила свой новый проект Voidling Bound в сервисах Steam и Epic Games Store. Игра сочетает в себе динамичные сражения от третьего лица, укрощение монстров и детальную систему генетических модификаций.

В Voidling Bound игрокам предстоит примерить на себя роль космического укротителя, противостоящего опасному паразиту под названием Легион, который угрожает уничтожить жизнь во Вселенной. Игровой процесс строится на нейронной связи между персонажем и существами, именуемыми войдлингами. Под прямым контролем пользователя эти монстры очищают локации от заражения, борются со свирепыми боссами и сдерживают волны противников на красочных фантастических планетах.

Основной упор в игре сделан на развитие питомцев и настройку их характеристик. Всего представлено 9 базовых разновидностей войдлингов, для каждой из которых доступно дерево эволюции с 30 различными вариантами развития. С помощью механики скрещивания можно выводить новые поколения существ, передавая им лучшие параметры родителей, а станция сплайсинга позволяет комбинировать собранные гены для изменения расцветки, элементов тела, стихийных способностей и мутаций монстров.

Помимо основной сюжетной кампании, в шутере реализован эндгейм-режим под названием Бездна. В этом бесконечном режиме сложность возрастает с каждым успешно преодоленным этапом, при этом возрастают и риски, и ценность наград, среди которых можно получить особые катализаторы ДНК для максимального усиления параметров питомцев.

Первые отзывы игроков в Steam оказались положительными. Пользователи хвалят проект за хорошую оптимизацию, плавный игровой процесс и вариативную систему прокачки, сравнивая новинку с гибридом Spore, Skylanders и Pokemon. Игра получила полную совместимость с контроллерами, поддержку портативной консоли Steam Deck, а также полную русскую локализацию, включающую текстовый перевод и озвучку. В течение первых 14 дней после релиза базовая версия проекта продается со скидкой 10% за 945 рублей.