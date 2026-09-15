Дополнение про рыбалку Big Catch для VoidTrain выйдет в октябре 2026 года

Разработчики игры VoidTrain анонсировали новое платное дополнение под названием Big Catch. Свежий контент добавит в игровой процесс механику рыбалки в невесомости прямо с борта движущегося поезда. Игроки смогут использовать уже собранные базовые ресурсы в качестве наживки для поимки различных видов рыб, обитающих в пространстве Войда. Пользователям также станет доступна система улучшения удочки и катушки для повышения эффективности ловли.

За каждый успешный улов инженеры будут получать специальную валюту, которая называется Чешуя. Эту валюту можно тратить на полезные рыболовные улучшения и уникальный декор для своего состава. В ассортимент наград войдут новые темы оформления для стен и кабин, а также элементы интерьера. После разблокировки всех доступных предметов оставшуюся Чешую позволят обменивать на мешки с ценными ресурсами.

Для любителей совместной игры разработчики внедрят специальную таблицу лидеров. Этот элемент позволит соревноваться с друзьями и наглядно покажет, кто из участников сессии лучше всех справляется с механикой рыбной ловли. Кроме того, создатели проекта подтвердили, что новое дополнение и абсолютно все ранее выпущенные DLC официально появятся в магазине Epic Games Store. Сейчас игроки уже могут добавить DLC в свой список желаемого.