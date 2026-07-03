Разработчики симулятора выживания Voidtrain объявили о старте предзаказов игры для PlayStation 5

Студия Nearga совместно с издательством HypeTrain Digital выпустила свежий геймплейный трейлер, приуроченный к скорому релизу своего проекта на японской консоли. Видеоролик официально дает старт приему предварительных заказов в цифровом магазине PS Store. Игрокам уже доступны базовая версия со скидкой и расширенное издание Deluxe Edition, включающее в себя набор уникальных косметических предметов для кастомизации состава.

Основная концепция этого необычного экшена завязана на управлении межпространственным экспрессом, который путешествует по загадочному и бескрайнему Войду. Пользователям предстоит примерить на себя роль инженеров, собирать редкие ресурсы, отстраивать поезд буквально с нуля, а также отбиваться от опасных существ и вражеских солдат. Заниматься исследованием парящих островов и зачисткой аванпостов можно будет как в одиночку, так и в кооперативе на четырех человек.

Полноценный релиз выживалки на PlayStation 5 запланирован на 30 июля 2026 года. В качестве приятного бонуса абсолютно все пользователи, оформившие предзаказ, бесплатно получат дополнение Tour de Void с набором внутриигровых украшений. Ранее проект уже успел выйти из раннего доступа на персональных компьютерах и консолях Xbox Series, где успел собрать вокруг себя преданную базу фанатов.

Появление игры на новой платформе станет отличной возможностью для разработчиков расширить аудиторию. Проект привлекает к себе внимание в первую очередь за счет оригинального сеттинга и медитативного процесса обустройства собственного локомотива. Теперь консольным геймерам остается лишь дождаться конца месяца, чтобы лично опробовать механики перемещения в невесомости.