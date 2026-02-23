Разработчики Voidtrain выпустили крупный патч, бесплатное дополнение и объявили скидку на игру

Разработчики из студии HypeTrain Digital выпустили свежее обновление для своего межпространственного железнодорожного симулятора выживания Voidtrain. Вместе с выходом патча авторы предлагают приобрести проект с большой скидкой и бесплатно забрать новое расширение.

В свежем обновлении создатели значительно увеличили вместимость инвентаря как для самих игроков, так и для контейнеров хранения. Это изменение призвано решить проблему быстрого переполнения ящиков, на которую ранее часто жаловались пользователи. Кроме того, апдейт исправляет многочисленные технические ошибки, улучшает интерфейс создания предметов и вносит важные изменения в генерацию железнодорожных депо. Теперь в игре доступен полностью мирный вариант станций, позволяющий игрокам сделать перерыв и отдохнуть от постоянных боевых столкновений.

Одновременно с патчем состоялся релиз дополнения под названием Tour de Void. Оно целиком посвящено местным милым питомцам, которые известны как Rofleemo. Если раньше эти забавные существа просто находились на станциях, то теперь они могут полноценно путешествовать вместе с вами на поезде в качестве пассажиров. Игроки могут строить для них специальные места для сидения, а также туристические стенды. Питомцы будут регулярно выдавать различные задания и испытания, за выполнение которых предусмотрены щедрые награды. В качестве призов выступают косметические предметы для поезда, а также полезные функциональные улучшения.

Для тех, кто еще не успел ознакомиться с базовой версией Voidtrain, в данный момент действует скидка в размере 50 процентов, которая продлится до 5 марта.