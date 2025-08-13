Voima - необычная песочница про медведей с физикой и строительством без сетки - выйдет в Steam в августе

Финский инди-разработчик valtsu поделился новыми подробностями о своей творческой песочнице Voima. Это игра с сюрреалистичной атмосферой, в которой игрокам в роли медведя предстоит исследовать и застраивать мир, не ограниченный стандартной сеткой.

Ключевой особенностью Voima является полная свобода строительства. Игроки могут размещать блоки под любым углом, а специальный инструмент позволяет разрезать их на части для создания уникальных архитектурных форм. Все объекты в мире подчиняются законам физики, что открывает простор для различных экспериментов. В недавних обновлениях была добавлена возможность изменять размер своего медведя, от гигантского до совсем крошечного. Также появился новый визуальный эффект при встрече с призраками, который, по словам автора, пришел к нему во сне.

Разработчик активно работает над улучшением игры, исправляя ошибки и добавляя новый контент. Например, был скорректирован цвет тумана для создания более естественной атмосферы, а также исправлена ошибка, приводившая к некорректному поведению врагов. Игра также предлагает встроенные инструменты для моддинга, позволяющие пользователям создавать собственных персонажей и предметы прямо в реальном времени.

Разработчик планирует запустить кампанию на Kickstarter для дальнейшей поддержки проекта. Оценить основные механики можно уже сейчас в доступной демоверсии.