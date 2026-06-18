Трейлер крупного обновления Inferno для динамичного экшена VOIN раскрыл огненные локации и орды врагов

Издательство tinyBuild совместно с соло-разработчиком Никитой Созидаром представили официальный трейлер запуска масштабного обновления под названием Inferno для экшен-RPG от первого лица VOIN. Свежий ролик демонстрирует кардинальные изменения в игровом процессе и визуальном стиле проекта. Сама игра сейчас находится на этапе раннего доступа на платформе ПК в цифровом магазине Steam.

Основной темой опубликованного видео стала презентация новой масштабной локации, завязанной на огненной стихии и лавовых реках. Игрокам предстоит отправиться на исследование опасных залов Атенеума тысячи имен и спуститься в запутанное подземелье Солнечной кузницы. Помимо демонстрации проработанных мрачных интерьеров, трейлер затизерил битву с новым грозным боссом, который правит этими выжженными землями.

Главным техническим достижением обновления, судя по кадрам геймплея, стала оптимизация боевой системы под одновременное отображение огромного количества противников. Разработчик обещает, что на экране теперь могут находиться до 300 врагов одновременно, при этом главный герой по-прежнему способен молниеносно перемещаться и зачищать арены. Для борьбы с такими толпами в арсенал добавят новые виды мощного оружия и магические артефакты.

Помимо контентного наполнения, авторы скорректировали баланс сложности на основе отзывов игрового сообщества и полностью переработали систему сохранений для повышения ее надежности. Согласно официальным данным из публикации разработчиков, обновление под номером 0.5.0 уже стало доступно для всем владельцам базовой версии игры в Steam.