Анонсирована игра Voivod: The Nuclear Warrior, основанная на музыке метал-группы

Анонсирована Voivod: The Nuclear Warrior. Игра в жанре Metroidvania, вдохновленная легендарной метал-группой Voivod, была представлена ​​для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК. Дата выхода не была объявлена.

Voivod: The Nuclear Warrior — это платформер в стиле Metroidvania с боковой прокруткой, в котором представлена ​​ретро-пиксельная графика начала 90-х годов. Игра официально основана на дискографии группы с прямым участием, сотрудничеством и творческим надзором всех ее нынешних участников.

В игре вы играете за Воеводу, воина в постапокалиптическом мире, «наполненном биомеханическими мутантами, кибернетическими крепостями и опустошенными войной пустошами». Научно-фантастическая вселенная и дизайн игры полностью основаны на влиятельной музыке Voivod, концептуальных альбомах, иллюстрациях и текстах песен. Персонажу Voivod нужно найти части себя, чтобы выжить в этом антиутопическом мире

Voivod: The Nuclear Warrior будет включать в себя игровой процесс «беги и стреляй» со стрельбой и рукопашными атаками. Новое оружие, улучшения и способности будут разблокированы на протяжении всей истории. Также в игровом мире будут секретные области, которые можно будет найти. Боссы игры черпают вдохновение из различных культовых обложек альбомов Voivod.

В музыке игры будут представлены песни из альбомов группы, адаптированные под ретро-стиль игры.

Voivod: The Nuclear Warrior запустит кампанию Kickstarter через несколько недель для сбора средств на разработку. Страница игры в Steam в настоящее время открыта и может быть добавлена ​​в список желаний.