Анонсирована игра Voivod: The Nuclear Warrior, основанная на музыке метал-группы

Анонсирована Voivod: The Nuclear Warrior. Игра в жанре Metroidvania, вдохновленная легендарной метал-группой Voivod, была представлена для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК. Дата выхода не была объявлена.
Voivod: The Nuclear Warrior — это платформер в стиле Metroidvania с боковой прокруткой, в котором представлена ретро-пиксельная графика начала 90-х годов. Игра официально основана на дискографии группы с прямым участием, сотрудничеством и творческим надзором всех ее нынешних участников.
В игре вы играете за Воеводу, воина в постапокалиптическом мире, «наполненном биомеханическими мутантами, кибернетическими крепостями и опустошенными войной пустошами». Научно-фантастическая вселенная и дизайн игры полностью основаны на влиятельной музыке Voivod, концептуальных альбомах, иллюстрациях и текстах песен. Персонажу Voivod нужно найти части себя, чтобы выжить в этом антиутопическом мире
Voivod: The Nuclear Warrior будет включать в себя игровой процесс «беги и стреляй» со стрельбой и рукопашными атаками. Новое оружие, улучшения и способности будут разблокированы на протяжении всей истории. Также в игровом мире будут секретные области, которые можно будет найти. Боссы игры черпают вдохновение из различных культовых обложек альбомов Voivod.
В музыке игры будут представлены песни из альбомов группы, адаптированные под ретро-стиль игры.
Voivod: The Nuclear Warrior запустит кампанию Kickstarter через несколько недель для сбора средств на разработку. Страница игры в Steam в настоящее время открыта и может быть добавлена в список желаний.
Стилистика бомбезная. Группу знаю, но далеко не фанат. Но любой металл - это хорошо 🤘🏻
странно, почему именно Voivod? Да, группа неплохая, но отнюдь не легендарная. Хз, скорее всего разрабы- ярые фанаты, иначе как еще объяснить их выбор?
Скорее сделано с подачи группы, может быть даже по заказу.
выглядит модно молодёжно // Дмитрий Иванов
Контра,типа
Музычка у них вроде есть более менее нормальная, но вокал какой то у них слащавый, не зашло. А вот визуал игрухи очень даже неплох судя по скринам.
Сделали бы лучше крутой проект с Iron Maiden , у них и крутые персонажи есть, и атмосфера соответственно. Конечно у них есть каломобильная игра, но это не в счёт...
Надо попоробовать сыграть. Хорошая метроха редкое явление.