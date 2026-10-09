Анонсирован новый необычный научно-фантастический рогалик Volatiles от издательства 11 bit studios

Издательская компания 11 bit studios и команда разработчиков из Team Instant Defeat опубликовали страницу своего нового проекта Volatiles в цифровом магазине Steam. Опубликованные материалы раскрывают конкретные детали игрового процесса, который завязан на процедурной генерации арен самими игроками.

Каждое повышение уровня выдаёт пользователю новую плитку, которая содержит оружие, полезный навык, улучшение или препятствие. Игрок сам решает, куда именно прикрепить этот элемент, полностью меняя структуру поля боя прямо во время сражения с пришельцами. Можно намеренно оставить локацию открытой ради свободного пространства для манёвров или же заблокировать проходы, заставив вражеский рой двигаться по узким тропам строго друг за другом. Неправильная планировка арены способна превратить её в смертельную ловушку для самого персонажа.

Смерть в игре возвращает героя в реальный мир, где он пробуждается в холодном гидрорезервуаре секретной лаборатории. Каждое такое возвращение позволяет разблокировать новые знания, чтобы использовать их в следующем погружении. Разработчики уже подтвердили наличие двух полноценных биомов, среди которых игрокам будут доступны для исследования Фермерские угодья и некий Комплекс. Пока незнакомцы за стеклом ведут наблюдение за экспериментом, растущая в сознании угроза постепенно учится перехватывать контроль над разумом подопытного.

Вся эта ментальная война порождена загадочной Плесенью, которая обосновалась глубоко внутри сознания протагониста. Данная чужеродная сущность непрерывно подпитывает героя чужими воспоминаниями, пугающими видениями и аренами битв, которые просто не могут существовать в реальности. Игроку предстоит собирать крупицы правды в перерывах между смертельными забегами, критически оценивать советы мнимых союзников и вести непрекращающуюся борьбу за сохранение контроля над собственной личностью.