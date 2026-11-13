Создатель Volgarr the Viking сравнил панику вокруг ИИ-игр с прежней критикой инди-проектов со стороны крупных студий

Основатель студии Crazy Viking Studios и создатель серии Volgarr the Viking Кристофер Дюрршмидт выступил 12 ноября в подкасте Joy-Con Versations, где прокомментировал страхи сообщества перед наплывом проектов, созданных с помощью искусственного интеллекта. По мнению ветерана индустрии, опасения насчет скорого заполнения магазинов вроде Steam низкокачественным ИИ-контентом в точности повторяют старые сценарии паники на игровом рынке.

Дюрршмидт напомнил, что аналогичную реакцию в свое время демонстрировали крупные издатели при появлении независимых игр на консолях. Когда платформодержатели открыли доступ для небольших команд, высокобюджетные компании начали называть инди-релизы мусором и slop, возмущаясь тем, как покупатели вообще смогут отыскать Call of Duty среди бесконечного потока мелких проектов.

Разработчик также привел в пример мобильный рынок ранней эпохи iPhone. Студии, уже выпускавшие игры для смартфонов, впали в отчаяние после решения Apple разрешить любому желающему стать разработчиком всего за 100 долларов. Несмотря на то что на площадку обрушилось огромное количество приложений, рынок самостоятельно отфильтровал проходные поделки.

Качественные проекты всплывают наверх, а плохие игры люди забывают очень быстро. С играми на базе ИИ будет то же самое - повсюду начнет выходить масса контента. Людям нужна человеческая связь, поэтому игроки будут чаще следить за любимыми авторами.

- Кристофер Дюрршмидт, создатель серии Volgarr the Viking

Развивая мысль о ценности авторского бренда, основатель Crazy Viking Studios вспомнил времена Super Nintendo. В ту эпоху запуск картриджа от Capcom или Konami с их фирменным звуковым сигналом логотипа сразу гарантировал качество независимо от жанра, и в будущем таким же знаком доверия станет имя конкретного создателя. При этом Дюрршмидт отметил, что для рядового геймера не имеет значения, трудились над условной GTA 6 5 человек или 1000 специалистов, если сама игра получилась увлекательной.

В ходе беседы с ведущим Joy-Con Versations автор Volgarr the Viking 2 и бывший сотрудник Digital Eclipse признался, что сам использует ИИ-инструменты для ускорения 3D-моделирования по собственным чертежам и написания серверного кода. Вместе с тем он резко раскритиковал попытки просто воссоздать GTA 3 через текстовый запрос в Claude, назвав такой подход лишенным творчества, а также обвинил корпорации вроде Capcom, Konami и Square Enix в сокрытии факта применения нейросетей на страницах Steam.

Сам Дюрршмидт вернулся к независимой разработке после сокращения на прежнем месте работы в январе и сейчас трудится над 2 проектами - тактической ролевой игрой Die as Heroes с поддержкой редактора уровней в Steam Workshop и стратегией The War for Midgard.