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Volgarr the Viking 2 06.08.2024
Экшен, Аркада, Платформер, Ретро
1 1 оценка

Дебютный трейлер хардкорного экшен-платформера Volgarr the Viking 2

butcher69
Новости

Crazy Viking Studios анонсировала Volgarr the Viking 2, представленного трейлером во время Guerrilla Collective, а также о довольно близкой дате выхода и платформах запуска, то есть обо всех из них.

Вы, наверное, помните первую Volgarr the Viking: это экшен с элементами аркадного платформера, который отличается повышенной сложностью, настолько, что для продвижения вперед иногда требуются действия, выполненные с идеальным временем и исполнением.

Как сообщают сами разработчики, на самом деле это дань уважения такой классической игре, как Rastan Saga, которая в 1980-х годах отличалась уровнем сложности, достойным хардкорных геймеров.

Судя по презентационному трейлеру, игра предлагает новые уровни и новые геймплейные механики, а ситуации кажутся гораздо более разнообразными, чем в оригинале.

Дата выхода назначена на 6 августа 2024 года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
BAZKIN
Вы, наверное, помните первую Volgarr the Viking

Впервые слышу

1
sergeu78

а где на SNES:)

0