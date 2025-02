Авторы российской метроидвании Volkolak приглашают на плейтест нового демо

Скачать свежий билд пока можно только в Steam

Российская независимая студия Volkolak Team объявила о выходе новой демоверсии платформера Volkolak: The Will of Gods и начале очередного этапа тестирования. Скачать актуальную сборку может любой желающий — весь полученный от геймеров фидбэк будет использован для дальнейшей доработки игры.

Volkolak: The Will of Gods — традиционная двухмерная метроидвания в сеттинге славянской мифологии и с элементами «соулслайка». Сюжет разворачивается в Тридевятом Государстве, в котором жители обезумели и превращаются в монстров из-за проклятия Кощея.

Главному герою предстоит разрушить проклятие, но по пути и сам он претерпит метаморфозы. В зависимости от выбора игрока, протагонист может остаться благочестивым Богатырем, принять силу древних богов и стать Волколаком — или же поддаться проклятию и превратиться в кровожадного Оборотня.

Точная дата выхода Volkolak: The Will of Gods пока не называется.