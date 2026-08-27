Devolver Digital бросила вызов GTA VI: экшен-платформер Volvy's Adventure: Reslimed выйдет одновременно с игрой Rockstar

Devolver Digital представила Volvy's Adventure: Reslimed — экшен-платформер от doinksoft, известной по Gunbrella. Игра выйдет на ПК 19 ноября 2026 года, то есть одновременно с GTA VI. Ранее издательство в шутку обещало выпустить собственный проект в тот же день, что и главный блокбастер Rockstar.

Саму Volvy's Adventure: Reslimed разработчики с характерным для Devolver юмором называют «ремастером оригинального ремейка» так и не вышедшего экшен-платформера с участием знаменитого маскота. Главным героем станет странное существо с огромной рукой, которая позволяет ему летать, быстро перемещаться под водой, разрушать препятствия и атаковать противников.

Согласно описанию в Steam, игроков ждут четыре мира с обычными врагами и боссами. В трейлере также показали несколько анимационных сцен, однако пока неясно, станут ли они полноценной частью игры. Кроме того, разработчики намекнули на наличие мини-игр между уровнями.

Таким образом, Devolver действительно сдержала своё шуточное обещание и выбрала для релиза Volvy's Adventure: Reslimed максимально неудобного конкурента. 19 ноября платформеру предстоит соседствовать в информационном поле с GTA VI — и, пожалуй, сложно придумать более характерный для Devolver способ привлечь внимание к собственной игре.

Предзаказы Volvy's Adventure: Reslimed уже открыты. Игра выйдет на PC 19 ноября 2026 года.