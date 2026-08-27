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Volvys Adventure: Reslimed 19.11.2026
Экшен, Аркада, Инди, Платформер, Ретро
6 3 оценки

Devolver Digital бросила вызов GTA VI: экшен-платформер Volvy's Adventure: Reslimed выйдет одновременно с игрой Rockstar

butcher69 butcher69

Devolver Digital представила Volvy's Adventure: Reslimed — экшен-платформер от doinksoft, известной по Gunbrella. Игра выйдет на ПК 19 ноября 2026 года, то есть одновременно с GTA VI. Ранее издательство в шутку обещало выпустить собственный проект в тот же день, что и главный блокбастер Rockstar.

Саму Volvy's Adventure: Reslimed разработчики с характерным для Devolver юмором называют «ремастером оригинального ремейка» так и не вышедшего экшен-платформера с участием знаменитого маскота. Главным героем станет странное существо с огромной рукой, которая позволяет ему летать, быстро перемещаться под водой, разрушать препятствия и атаковать противников.

Согласно описанию в Steam, игроков ждут четыре мира с обычными врагами и боссами. В трейлере также показали несколько анимационных сцен, однако пока неясно, станут ли они полноценной частью игры. Кроме того, разработчики намекнули на наличие мини-игр между уровнями.

Таким образом, Devolver действительно сдержала своё шуточное обещание и выбрала для релиза Volvy's Adventure: Reslimed максимально неудобного конкурента. 19 ноября платформеру предстоит соседствовать в информационном поле с GTA VI — и, пожалуй, сложно придумать более характерный для Devolver способ привлечь внимание к собственной игре.

Предзаказы Volvy's Adventure: Reslimed уже открыты. Игра выйдет на PC 19 ноября 2026 года.

Анонсы 1 Трейлеры 1
11
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
hom1e

педьмака 4 выпускали бы в один день, было бы интересно глянуть конечно

5
Олег Дудин

Игры максимально разные по аудитории. Так что им можно не бояться грозной ГТА6.

3
bohdan2015

Таким играм никакое GTA даже если бы оно было на PC не грозит)

Ценник смешной, пару баксов:D на фоне GTA, Devolver полюбил предзаказы:D

1
Артем Lion

ну и мусор