Devolver Digital бросила вызов GTA VI: экшен-платформер Volvy's Adventure: Reslimed выйдет одновременно с игрой Rockstar

Devolver Digital представила Volvy's Adventure: Reslimed — экшен-платформер от doinksoft, известной по Gunbrella. Игра выйдет на ПК 19 ноября 2026 года, то есть одновременно с GTA VI. Ранее издательство в шутку обещало выпустить собственный проект в тот же день, что и главный блокбастер Rockstar.
Саму Volvy's Adventure: Reslimed разработчики с характерным для Devolver юмором называют «ремастером оригинального ремейка» так и не вышедшего экшен-платформера с участием знаменитого маскота. Главным героем станет странное существо с огромной рукой, которая позволяет ему летать, быстро перемещаться под водой, разрушать препятствия и атаковать противников.
Согласно описанию в Steam, игроков ждут четыре мира с обычными врагами и боссами. В трейлере также показали несколько анимационных сцен, однако пока неясно, станут ли они полноценной частью игры. Кроме того, разработчики намекнули на наличие мини-игр между уровнями.
Таким образом, Devolver действительно сдержала своё шуточное обещание и выбрала для релиза Volvy's Adventure: Reslimed максимально неудобного конкурента. 19 ноября платформеру предстоит соседствовать в информационном поле с GTA VI — и, пожалуй, сложно придумать более характерный для Devolver способ привлечь внимание к собственной игре.
Предзаказы Volvy's Adventure: Reslimed уже открыты. Игра выйдет на PC 19 ноября 2026 года.
педьмака 4 выпускали бы в один день, было бы интересно глянуть конечно
Игры максимально разные по аудитории. Так что им можно не бояться грозной ГТА6.
Таким играм никакое GTA даже если бы оно было на PC не грозит)
Ценник смешной, пару баксов:D на фоне GTA, Devolver полюбил предзаказы:D
ну и мусор