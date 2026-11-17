Издательство Devolver Digital запустило веселый розыгрыш в честь выхода своей новой игры Volvy’s Adventure: Reslimed. В официальном посте в соцсети X компания предложила фанатам шанс выиграть бесплатную копию игры в Steam. Условие участия простое и провокационное: нужно сделать репост официального поста, приложив к нему видео, где вы удаляете предзагрузку Grand Theft Auto 6, и добавить хэштег #MakeRoomForVolvy (#ОсвободиМестоДляВолви). Devolver также уточнили: игра выходит только на ПК, поэтому призы - исключительно Steam-ключи.

К посту приложено видео, в котором наглядно показан пример процесса: сотрудник издательства открывает на PlayStation 5 меню управления хранилищем, находит файл предзагрузки Grand Theft Auto 6 и без колебаний удаляет его. В финальной сцене он показывает руку с большим пальцем вверх: место освобождено для Volvy’s Adventure: Reslimed.

Volvy’s Adventure: Reslimed - это сатирический сайд-скроллер-платформер от студии Doinksoft. Игра позиционируется как "ремастер второго ремейка оригинального монохромного экшена" про вымышленного маскота Devolver по имени Волви - красного персонажа с огромной рукой. Выход запланирован на 19 ноября 2026 года - в тот же день, что и GTA 6. Цена - всего 240 рублей (180 со скидкой).