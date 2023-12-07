Исследование морей в первом трейлере кооперативной игры на выживание Voyagers of Nera

В это трудно поверить, но GTA 6 - не единственная игра, получившая новый трейлер на этой неделе. Вчера бывшие разработчики Riot из Treehouse Games выпустили трейлер для своей кооперативной игры на выживание Voyagers of Nera.

Игра появится в раннем доступе в 2024 году, и вам будет предложено собрать своих друзей, исследовать мир, сражаться с монстрами и построить огромную базу на собственном тропическом острове.

"Играйте за Рунорожденных, могущественных управителей, призванных восстановить баланс в хаотичных и нестабильных океанах Неры", - говорится на странице игры в Steam. "Путешествуя к далеким островам, вы встретитесь с могущественными левиафанами, исследуете древние руины и защитите деревни, которым грозит опасность."