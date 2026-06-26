Voyagers of Nera доберётся до консолей в 2027 году - авторы готовят масштабный релиз после успешного раннего доступа

Voyagers of Nera доберётся до консолей в 2027 году — разработчики готовят масштабный релиз после успешного раннего доступа

Издатель Fireshine Games и студия Treehouse Games объявили, что кооперативный симулятор выживания Voyagers of Nera выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series в начале 2027 года. Сейчас игра доступна в раннем доступе на PC, а полноценный релиз версии 1.0 запланирован на эту осень.

Действие Voyagers of Nera разворачивается в волшебном океаническом мире Нера, где игрокам предстоит взять на себя роль Эхо — потомков древних защитников, исследовать острова, пробуждать духов, сражаться с морскими чудовищами и строить поселения. Проект поддерживает кооперативное прохождение для десяти человек, делая ставку на совместное исследование и развитие базы.

Одновременно с анонсом консольных версий разработчики выпустили крупное обновление Explore the Deep. Оно значительно расширяет подводную часть мира, добавляя руины, новые механики исследования глубин, дополнительных противников, переработанную систему добычи ресурсов и внутриигровой справочник, который помогает отслеживать открытия и лор вселенной. Обновление также включает новые активности на поверхности и косметические предметы.

Кроме того, в продаже появился благотворительный набор Whale and Dolphin Charity стоимостью 4,99 доллара. В него вошли эксклюзивные косметические предметы — доска для серфинга в форме дельфина и плюшевая игрушка, а вся выручка от продаж будет направлена международной организации Whale and Dolphin Conservation, занимающейся защитой китов и дельфинов.

Разработчики отмечают, что обновления являются частью дорожной карты развития Voyagers of Nera. До выхода версии 1.0 игроков ждёт ещё один крупный этап развития проекта, а владельцы PlayStation 5 и Xbox Series смогут присоединиться к приключению уже в начале 2027 года.