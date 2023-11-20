Создатели славянской ролевой игры Vranygrai показали новые скриншоты и рассказали о прогрессе разработки

Чешская студия Dire Badger поделилась с сообществом Steam ходом разработки славянской ролевой игры Vranygrai, представила новые скриншоты и раскрыла планы на будущее

За прошедший год с момента первого анонса чешской игры Vranygrai, которая переносит нас в мир славянской мифологии, к команде присоединились сценарист Микаэла Шталова, художница 3D-графики Мария Бенешовска и специалист по маркетингу Кристина Немцова. Ян Балькар продолжает создавать уникальный саундтрек для Vranygrai.

Игроки, возможно, заметили, что первый трейлер, представленный в прошлом году, не отличался плавной частотой кадров. Хотя это была демо-версия ранней версии игры, разработчики уже сосредоточились на оптимизации. Они уже внедрили такие методы, как отсечение окклюзии, потоковую передачу и пакетную обработку, чтобы обеспечить плавный игровой процесс при выпуске.

Игровой мир для демо-версии вертикального среза сегодня полностью закончен. Демо-версия будет содержать все игровые механики и часть мира, где их можно будет опробовать. Это пока только 1/9 всей игры. В игру уже входят персонажи NPC и первые модели фракции аваров или славянских жителей.

Разработчики сообщили, что в игре будет динамическая смена дня и ночи и даже динамическая погода. История перешла на уровень низкого фэнтези. Разработчики таким образом хотят совместить более реалистичное изложение славянских мифов с личной историей главного героя.

Студия Dire Badger планирует завершить демо-версию вертикального среза в декабре и вместе с возможным издателем начать полную разработку в следующем году.

Vranygrai — это сюжетная приключенческая игра с элементами ролевой игры. Сеттинг сочетает в себе несколько реальных исторических событий, которые сформировали первое крупное государство славян в Центральной Европе — Великую Моравию. В эти неспокойные времена люди поклонялись языческим богам. Игра черпает вдохновение из традиционных верований, сказок и историй, передаваемых из поколения в поколение, чтобы обеспечить наиболее точный опыт.