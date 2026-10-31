Разработчики VRChat отказались от маркировки ИИ-контента, хотя 95% опрошенных игроков выступили за её введение

Создатели VRChat вызвали недовольство части сообщества после того, как отказались вводить маркировку контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Это решение особенно удивило пользователей на фоне недавнего опроса, в котором около 95% участников высказались за появление каких-либо обозначений для ИИ-материалов.

VRChat — социальная виртуальная платформа, где пользователи могут общаться, создавать собственные аватары, а также разрабатывать и запускать игры. В последнее время количество контента, созданного с помощью ИИ, заметно выросло, поэтому участники сообщества всё чаще просят разработчиков дать возможность отличать такие материалы от работ, сделанных людьми.

28 октября команда опубликовала результаты опроса о состоянии платформы. Согласно официальному сообщению, 95% респондентов хотели бы видеть определённую маркировку использования ИИ. Однако разработчики решили пока не вводить ни специальный ярлык «Создано ИИ», ни фильтры для подобного контента.

В VRChat объяснили, что пользователи предложили слишком много разных вариантов маркировки, поэтому прийти к единому решению оказалось непросто. В опросе зафиксировали 3141 комбинацию предложений, причём ни один вариант не набрал более 10% голосов.

Кроме того, разработчики опасаются, что обязательная маркировка может привести к обратному эффекту. По их мнению, одни авторы будут честно указывать использование ИИ, тогда как другие станут выдавать сгенерированные или частично созданные с помощью нейросетей материалы за полностью ручную работу. Это может спровоцировать самостоятельные расследования со стороны пользователей, подозрения и травлю создателей, которые на самом деле не использовали ИИ.

«Мы считаем, что это потенциально может привести к негативным моделям поведения, которые мы не хотим поощрять», — пояснили представители команды.

Разработчики добавили, что хотят глубже разобраться в результатах опроса, прежде чем принимать поспешные решения. Однако такая позиция вызвала резкую реакцию сообщества. Некоторые пользователи задаются вопросом, зачем вообще проводился опрос, если его результаты не повлияли на решение команды. Другие указывают, что фильтры нужны именно для того, чтобы каждый мог самостоятельно скрывать нежелательный контент, а не выяснять, действительно ли он создан нейросетью.

Пока VRChat не опубликовала отдельного ответа на критику. Команда продолжает следовать запланированному графику мероприятий, а обсуждение маркировки ИИ-контента остаётся открытым вопросом для сообщества платформы.