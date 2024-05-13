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The Wagadu Chronicles 04.12.2023
Экшен, Ролевая, Инди, MMO
4.8 14 оценок

Афро-фэнтезийная MMORPG The Wagadu Chronicles создавалась более 4 лет, но так и не выйдет из раннего доступа

butcher69
Новости

Разработчики из Twin Drums трудились над The Wagadu Chronicles около четырёх лет. В декабре 2023 года игра вышла в ранний доступ, но уже 18 мая серверы будут закрыты.

The Wagadu Chronicles позиционировалась как MMORPG-песочница, где игроки могли собирать ресурсы, создавать предметы и строить собственные поселения. Особенностью игры были разнообразные темнокожие персонажи.

Проект финансировался через Kickstarter, а поддержку ему оказывало подразделение Riot Forge, которое впоследствии было закрыто. Разработчики делали акцент на разнообразии команды, в которой было много женщин и темнокожих людей.

Три месяца назад была представлена дорожная карта, включавшая долгосрочное спонсирование (предположительно, от Riot Forge) и релиз игры в 2025 году. Однако этим планам не суждено было сбыться.

Статистика SteamDB показывает, что пиковый онлайн The Wagadu Chronicles в сервисе Valve достиг 36 игроков в начале декабря 2023 года, а уже в январе он упал до 10 человек.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Oscilograf
делали акцент на разнообразии команды, в которой было много женщин и темнокожих

Назвали бы не "The Wagadu Chronicles", а "Happy Zoo" и нормально бы продажи пошли.

8
Вадим Якимов

"это потому что они черные" (с)

0
Димка2010
0
Real Slim Shady

ХАХАХА Вагадугу, самоирония это хорошо

0
Nimlis

Вспоминается: «Племя Вачуту - Шикака»😉

0
0ncnjqybr
трудились над The Wagadu Chronicles около четырёх лет
пиковый онлайн The Wagadu Chronicles в сервисе Valve достиг 36 игроков

Эталонно олицетворили выражение "мартышкин труд".

0