Афро-фэнтезийная MMORPG The Wagadu Chronicles создавалась более 4 лет, но так и не выйдет из раннего доступа

Разработчики из Twin Drums трудились над The Wagadu Chronicles около четырёх лет. В декабре 2023 года игра вышла в ранний доступ, но уже 18 мая серверы будут закрыты.
The Wagadu Chronicles позиционировалась как MMORPG-песочница, где игроки могли собирать ресурсы, создавать предметы и строить собственные поселения. Особенностью игры были разнообразные темнокожие персонажи.
Проект финансировался через Kickstarter, а поддержку ему оказывало подразделение Riot Forge, которое впоследствии было закрыто. Разработчики делали акцент на разнообразии команды, в которой было много женщин и темнокожих людей.
Три месяца назад была представлена дорожная карта, включавшая долгосрочное спонсирование (предположительно, от Riot Forge) и релиз игры в 2025 году. Однако этим планам не суждено было сбыться.
Статистика SteamDB показывает, что пиковый онлайн The Wagadu Chronicles в сервисе Valve достиг 36 игроков в начале декабря 2023 года, а уже в январе он упал до 10 человек.
Назвали бы не "The Wagadu Chronicles", а "Happy Zoo" и нормально бы продажи пошли.
"это потому что они черные" (с)
ХАХАХА Вагадугу, самоирония это хорошо
Вспоминается: «Племя Вачуту - Шикака»😉
Эталонно олицетворили выражение "мартышкин труд".