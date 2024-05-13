Афро-фэнтезийная MMORPG The Wagadu Chronicles создавалась более 4 лет, но так и не выйдет из раннего доступа

The Wagadu Chronicles представляет собой ролевую игру-песочницу, вдохновлённую богатейшей мифологией Африки.

В начале игры вам предстоит создать собственного персонажа, выбрав один из двенадцати предлагаемых народов и одну из восьми уникальных сил. Ваш герой обретет неповторимую внешность и характер, а за счёт гибкой системы развития навыков вы сможете сформировать индивидуальный игровой стиль.

Одной из главных фишек The Wagadu Chronicles являются многопользовательские пошаговые бои в режиме реального времени. Сражаясь плечом к плечу с друзьями или другими игроками со всего мира, вы сможете продемонстрировать всю мощь своего героя. Кроме того, разработчики уделили немало внимания социальной составляющей, реализовав кинематографический режим диалогов для более глубокого ролевого взаимодействия.

Исследуйте обширный открытый мир Wagadu, открывая всё новые локации и выполняя квесты. Стройте собственные дома, занимайтесь ремёслами, ведите торговлю на рынках, участвуйте в жизни местных сообществ.