В Steam выходит Waifu Curator - симулятор коллекционера аниме-фигурок с бесконечным бюджетом

Steam давно славится симуляторами на любой вкус — от дальнобойщиков до уборщиков мест преступлений. Но симулятор жизни коллекционера аниме-фигурок с неограниченным бюджетом — редкость. До вчерашнего дня.

Waifu Curator — это игра для тех, кто неравнодушен к аниме-фигуркам. Никакого осуждения: только уютный музей и сотни пластиковых (и не только) красавиц.

Геймплей строится вокруг простой идеи: в музее полный беспорядок. Фигурки разбиты, разбросаны по полу, конечности валяются отдельно. Задача игрока — найти все детали, собрать каждую фигурку и расставить её на витрине. Разработчики описывают проект как гибрид Animal Crossing: New Horizons и магазина IKEA: вместо размещения окаменелостей или сборки полки вы собираете вайфу и заполняете ими залы музея.

Фигурки можно сортировать по 14 тематикам: спорт, горничные, готы, айдолы и другие. Коллекция не ограничивается пластиком — в игре есть премиум-модели из металла, серебра, золота и стекла.

Настоящие аниме-фигурки стоят больших денег. Редкие экземпляры (например, Kurumi Tokisaki или Motoko Kusanagi из Ghost in the Shell) могут обойтись в $8000. В Waifu Curator можно собрать огромную коллекцию гораздо дешевле — и без необходимости объяснять родственникам, откуда в гостиной взялась фигура лошадиной девушки из Umamusume в натуральный рост.

Точная цена игры пока не названа. Релиз запланирован на 9 ноября в Steam.