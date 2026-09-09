Не просто фильтр: В сети заметили признаки полноценного ремейка культовой серии The Walking Dead от Telltale

Похоже, история Клементины готовится к еще одному масштабному возвращению. В сети появились данные, указывающие на то, что в разработке находится совершенно новое переиздание всей серии интерактивных драм The Walking Dead от Telltale Games.



И на этот раз речь идет не о косметических правках, а о полноценном визуальном ремастере или даже ремейке.

Главные детали из утечки:

Замечены новые иконки ачивок: Внимательные фанаты обнаружили свежие иконки достижений, на которых отчетливо видны новые 3D-модели персонажей.

Масштабные изменения моделей: В отличие от сборника The Definitive Series 2019 года (который в основном добавлял стилизованный графический фильтр Graphic Black и обновленное освещение), новый проект, судя по всему, предлагает переработанные с нуля модели героев.

Какие части получат апгрейд: Обновленные изображения иконок затрагивают Season 1, Season 2, Season 3 (A New Frontier), а также спин-офф TWDG: Michonne.

Официального анонса от Skybound Games (владельцев прав на проект) пока не было, но обнаружение обновленных ассетов и ачивок обычно означает, что анонс или релиз уже не за горами.