Не просто фильтр: В сети заметили признаки полноценного ремейка культовой серии The Walking Dead от Telltale

Похоже, история Клементины готовится к еще одному масштабному возвращению. В сети появились данные, указывающие на то, что в разработке находится совершенно новое переиздание всей серии интерактивных драм The Walking Dead от Telltale Games.
И на этот раз речь идет не о косметических правках, а о полноценном визуальном ремастере или даже ремейке.
Главные детали из утечки:
- Замечены новые иконки ачивок: Внимательные фанаты обнаружили свежие иконки достижений, на которых отчетливо видны новые 3D-модели персонажей.
- Масштабные изменения моделей: В отличие от сборника The Definitive Series 2019 года (который в основном добавлял стилизованный графический фильтр Graphic Black и обновленное освещение), новый проект, судя по всему, предлагает переработанные с нуля модели героев.
- Какие части получат апгрейд: Обновленные изображения иконок затрагивают Season 1, Season 2, Season 3 (A New Frontier), а также спин-офф TWDG: Michonne.
Официального анонса от Skybound Games (владельцев прав на проект) пока не было, но обнаружение обновленных ассетов и ачивок обычно означает, что анонс или релиз уже не за горами.
Учитывая что ленивые ремастеры они не раздают, если есть вся коллекция оригинала, то и это не дадут если есть коллекция оригинала и ремастеры
Если это ремейк с дополнением и расширением истории, то смысл есть. Если чисто визуал, то бред.
Попробовал поиграть недавно, игра давно на слуху, но всё время почему-то скипал. И не зря скипал, нудятина ещё та, при том что я играл во все последующие игры telltale. На фоне крутейших сатиричиских wolf among us, tales from borderlands того же dispatch, вот эта вся натужная драма и страдания в ходячих выглядит крайне скучно и убого. Лучше 20