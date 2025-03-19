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The Walking Dead 23.04.2012
Адвенчура, Зомби, Постапокалипсис
9.2 2 924 оценки

Подросток совершил зверское убийство - и все из-за одержимости игрой от Telltale Games

Gutsz Gutsz

Еще в прошлом году, а именно в сентябре 2024 года в Великобритании произошло шокирующее преступление: 19-летний Николас Проспер жестоко убил свою мать, сестру и младшего брата, после чего планировал массовое убийство в школе. Сегодня он предстал перед судом, где признал, что готовил преступление несколько месяцев. Преступник свалил свою вину на игры, что может вновь активизировать процесс запрета игр на политическом поприще.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, подросток был одержим Клементиной – героиней серии игр The Walking Dead от студии Telltale Games. Он верил, что был «избран» ею и должен выполнить «миссию», чтобы в итоге «воссоединиться» с ней после смерти.

По данным BBC, Проспер заранее изучал прошлые массовые убийства, а также незаконно приобрел оружие. Его план состоял в том, чтобы 13 сентября, в пятницу, устроить расправу в своей бывшей школе. Однако полиция задержала его через два часа после нападения на семью, предотвратив еще большую трагедию.

Очевидно, что причиной преступления стало тяжелое психическое расстройство подростка, а не какая-либо видеоигра. Тем не менее подобные случаи удобно использовать в политических дискуссиях. Несмотря на многочисленные исследования, не находящие связи между видеоиграми и преступностью, некоторые политики продолжают видеть в них угрозу и призывают к ужесточению регулирования. При этом они игнорируют, что игры давно стали важной частью современной культуры, предлагая не только развлечение, но и глубокие сюжетные истории, способные затронуть сложные моральные темы.

Приговор по делу Николаса Проспера будет вынесен в ближайшее время. А тем временем в Англии некоторые политические партии уже собираются использовать это дело для новых ограничений игровой отрасли в стране.

-53
45
Комментарии: 45
Ваш комментарий
LayTam75

А ещё убийца любил кушать пирожки с капустой, кто ни будь уже основал комитет по запрету пирожков с капустой?

45
Макс20944

Любой маньяк психопат дышит кислородом!

Надо запретить дышать!

21
HellowRainbow Макс20944

А еще Гитлер общался словами

3
Кей Овальд

С тем же успехом он мог бы быть и фанатиком Трампа, феечек Винкс или ещё кого.

15
HellowRainbow

Ну ты давай не жести совсем уж

1
Grimnebulin

Был такой серийник Дэвид Берковиц "Сын Сэма" он утверждал что убивать людей его заставляла соседская собака, давайте запретим собак.

Вот хоть бы один честно признался что учинить масакру его сподвиг просмотр фильма от дисней или сериал от нетфликс.

12
ZakiGr

подросток 19 лет ага

11
ComprehensiveWestin

подросток, до 19 включительно лет всё ещё подростки. А теперь время подушнить - Подросток с английского: teenager в английском

teenager

noun [ C ]

uk /ˈtiːnˌeɪ.dʒər/ us /ˈtiːnˌeɪ.dʒɚ/

(informal teen)

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A2

a young person between 13 and 19 years old - молодая персона между 13 и 19 лет. Просто в 20 - из цифры уходит тин, вот и всё с 20 уже не подросток. =)

5
Destroited ComprehensiveWestin

Ну нормально всё расписал по делу, спасибо за инфу.

0
JohnTornton ComprehensiveWestin

а мож всё дело в том, что там совершеннолетие в 21?

1
ПтирЯ
Очевидно, что причиной преступления стало тяжелое психическое расстройство подростка

Более чем очевидно.

Gas chamber is awaiting him ....

8
kedmaker

Только в США, только в одном штате и только по заказу приговорённого

2
ПтирЯ kedmaker

Жаль

0
Animario

хоть тут они обратили внимание и сделали выводу что это не кампуктер виноват.

0
Animario

эх, хорошо было в деревне в детстве: дед свинью зарежет; бабушка курицу зарубит на суп; батя котят в ведре утопит; я пенопласт над муравейником жгу представляя, что это лава течет на них, а потом игры сделали меня агрессивным.

8
Extor Menoger

так это не опровегает а как раз доказывает что во всём виноваты игры. Сам представь откуда в тепличных условиях вб в городах может взятся агрессия если всё есть в магазинах и нет рядом леса где можно муравьев жечь ?

-4
SheriffKo Extor Menoger

Каждый день хожу в магазин, чтобы купить агрессии...

0
Константин335

Вопрос, причем тут игры? Если у него просто с головой не в порядке было, даже если бы он не играл, он все равно это бы сделал

7
Денис Сидоров 5

Нет плохих игр, есть просто больные люди

6
Беккер5443

И есть те которые доводят людей. До самоубийства.

1
JohnTornton

больными не рождаются, а как раз становятся от чего либо. от сильного увлечениям чем либо

-1
desant1488

да да да.....конечно же виноваты игры в этом))))) Когда подобные бредни уже перестанут выкладывать. Тем более на этом ресурсе.

3
Человек-Анекдот
Преступник свалил свою вину на игры
подросток был одержим Клементиной – героиней серии игр

а может он был пдф файлом и не хотел этого просто признать

2
Олег Дудин

Жесть какая. Опять из-за всяких шизиков будут страдать игры и геймеры.

2
Light of Tfuth

Ну игры уже страдают, от глупости разработчиков

0
Mad_cloud

Окей запретили игры потом все спихнут на фильмы ,сериалы ,книги .А что собственно дальше ?

2
MunchkiN 616

дальше вероятно будут преступления на релиозной почве надо будет запреть религи пек-пек.

1
Light of Tfuth

А дальше дядям в пиджаках, нужен будет глупый раб, что бы исполнял все его прихоти

0
Vetrjak

Ну естественно виноваты игры. И пофиг что у чела проблемы с психикой.

1
Tokrem

Создатель Питера Пэна Барри, переписал книгу и добавил фее Динь-динь волшебную пыльцу для полётов, потому что до этого нашлось кучу детей решившись полетать из окна.

Отрицать, что творчество влияет на людей просто глупо. Что с этим делать я не знаю.

1
TERMINATOR-T800

Все ясно, у него крыша поехала!

0
SOLUS5678

Если бы игры так массово влияли на психическое состояние то насильственных смертей было бы в разы больше. Парень просто психопат и игры тут ни причём.

0
Pastoral

Вот поэтому ..маленькие дети, ни за что на свете, не ходите в Африку гулять..

0
Light of Tfuth
что может вновь активизировать процесс запрета игр на политическом поприще.

Мечты сбываются

что игры давно стали важной частью современной культуры
0
bohdan2015

В своё время и некоторые части "Пилы" запрещались в кино. Ну кто-то слишком впечателительный..

0
Дмитрий Песков

19 лет подросток?

0
Анна Кранцове

Он действовал наверняка 20 ударов Мачете или 20 выстрелил ?

-1
Gridon

Да плевать на исследования, когда вот он, результат, налицо. Семью угробил, собирался других положить. Не игры виноваты? А что тогда, гены? Воспитание? Да какая разница, когда человека уже не вернёшь. Политики, конечно, те ещё стервятники, но если хоть один из них сможет предотвратить подобное, пусть хоть все игры запретят, толку-то от этих стрелялок. Сюжетные истории? Моральные темы? Да ему было плевать на мораль, когда он родных убивал.

-4
Фанат Миты

пусть этот бред втирает поколению совка какой-нибудь киселёв, нам тут не надо мозги промывать

-6
Light of Tfuth

Вас никто спрашивать не будет, возьмут и запретят игры не ты, не твои близкие нечего с этим сделать не смогут, такова участь раба системы, крепостное право никто не отменял, а только видоизменил

0
Extor Menoger

щас в коменты набегут боты будут расказывать что во всём родители виноваты

-14
Jevgenij D

Ты виноват во всем, я так считаю))))

6
Grentari

Думаешь, хорошие родители бы не заметили проблем у ребенка?

1
mongol312 Jevgenij D

точно, а подозрения на ботов отводит, вот хитрожук))

0
Janekste

Виноваты не родители, а такие как ты, кто насмехается над серьёзными проблемами... вместо того, чтобы решать проблемы или хотя бы посочувствовать. Невинные люди погибли, а ты насмешки клацаешь на клавиатуре. Тебе совсем не стыдно за своё поведение?

-2