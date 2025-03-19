Подросток совершил зверское убийство - и все из-за одержимости игрой от Telltale Games

Еще в прошлом году, а именно в сентябре 2024 года в Великобритании произошло шокирующее преступление: 19-летний Николас Проспер жестоко убил свою мать, сестру и младшего брата, после чего планировал массовое убийство в школе. Сегодня он предстал перед судом, где признал, что готовил преступление несколько месяцев. Преступник свалил свою вину на игры, что может вновь активизировать процесс запрета игр на политическом поприще.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, подросток был одержим Клементиной – героиней серии игр The Walking Dead от студии Telltale Games. Он верил, что был «избран» ею и должен выполнить «миссию», чтобы в итоге «воссоединиться» с ней после смерти.

По данным BBC, Проспер заранее изучал прошлые массовые убийства, а также незаконно приобрел оружие. Его план состоял в том, чтобы 13 сентября, в пятницу, устроить расправу в своей бывшей школе. Однако полиция задержала его через два часа после нападения на семью, предотвратив еще большую трагедию.

Очевидно, что причиной преступления стало тяжелое психическое расстройство подростка, а не какая-либо видеоигра. Тем не менее подобные случаи удобно использовать в политических дискуссиях. Несмотря на многочисленные исследования, не находящие связи между видеоиграми и преступностью, некоторые политики продолжают видеть в них угрозу и призывают к ужесточению регулирования. При этом они игнорируют, что игры давно стали важной частью современной культуры, предлагая не только развлечение, но и глубокие сюжетные истории, способные затронуть сложные моральные темы.

Приговор по делу Николаса Проспера будет вынесен в ближайшее время. А тем временем в Англии некоторые политические партии уже собираются использовать это дело для новых ограничений игровой отрасли в стране.