Подросток совершил зверское убийство - и все из-за одержимости игрой от Telltale Games

Еще в прошлом году, а именно в сентябре 2024 года в Великобритании произошло шокирующее преступление: 19-летний Николас Проспер жестоко убил свою мать, сестру и младшего брата, после чего планировал массовое убийство в школе. Сегодня он предстал перед судом, где признал, что готовил преступление несколько месяцев. Преступник свалил свою вину на игры, что может вновь активизировать процесс запрета игр на политическом поприще.
Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, подросток был одержим Клементиной – героиней серии игр The Walking Dead от студии Telltale Games. Он верил, что был «избран» ею и должен выполнить «миссию», чтобы в итоге «воссоединиться» с ней после смерти.
По данным BBC, Проспер заранее изучал прошлые массовые убийства, а также незаконно приобрел оружие. Его план состоял в том, чтобы 13 сентября, в пятницу, устроить расправу в своей бывшей школе. Однако полиция задержала его через два часа после нападения на семью, предотвратив еще большую трагедию.
Очевидно, что причиной преступления стало тяжелое психическое расстройство подростка, а не какая-либо видеоигра. Тем не менее подобные случаи удобно использовать в политических дискуссиях. Несмотря на многочисленные исследования, не находящие связи между видеоиграми и преступностью, некоторые политики продолжают видеть в них угрозу и призывают к ужесточению регулирования. При этом они игнорируют, что игры давно стали важной частью современной культуры, предлагая не только развлечение, но и глубокие сюжетные истории, способные затронуть сложные моральные темы.
Приговор по делу Николаса Проспера будет вынесен в ближайшее время. А тем временем в Англии некоторые политические партии уже собираются использовать это дело для новых ограничений игровой отрасли в стране.
А ещё убийца любил кушать пирожки с капустой, кто ни будь уже основал комитет по запрету пирожков с капустой?
Любой маньяк психопат дышит кислородом!
Надо запретить дышать!
А еще Гитлер общался словами
С тем же успехом он мог бы быть и фанатиком Трампа, феечек Винкс или ещё кого.
Ну ты давай не жести совсем уж
Был такой серийник Дэвид Берковиц "Сын Сэма" он утверждал что убивать людей его заставляла соседская собака, давайте запретим собак.
Вот хоть бы один честно признался что учинить масакру его сподвиг просмотр фильма от дисней или сериал от нетфликс.
подросток 19 лет ага
подросток, до 19 включительно лет всё ещё подростки. А теперь время подушнить - Подросток с английского: teenager в английском
teenager
noun [ C ]
uk /ˈtiːnˌeɪ.dʒər/ us /ˈtiːnˌeɪ.dʒɚ/
(informal teen)
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A2
a young person between 13 and 19 years old - молодая персона между 13 и 19 лет. Просто в 20 - из цифры уходит тин, вот и всё с 20 уже не подросток. =)
Ну нормально всё расписал по делу, спасибо за инфу.
а мож всё дело в том, что там совершеннолетие в 21?
Более чем очевидно.
Gas chamber is awaiting him ....
Только в США, только в одном штате и только по заказу приговорённого
Жаль
хоть тут они обратили внимание и сделали выводу что это не кампуктер виноват.
эх, хорошо было в деревне в детстве: дед свинью зарежет; бабушка курицу зарубит на суп; батя котят в ведре утопит; я пенопласт над муравейником жгу представляя, что это лава течет на них, а потом игры сделали меня агрессивным.
так это не опровегает а как раз доказывает что во всём виноваты игры. Сам представь откуда в тепличных условиях вб в городах может взятся агрессия если всё есть в магазинах и нет рядом леса где можно муравьев жечь ?
Каждый день хожу в магазин, чтобы купить агрессии...
Вопрос, причем тут игры? Если у него просто с головой не в порядке было, даже если бы он не играл, он все равно это бы сделал
Нет плохих игр, есть просто больные люди
И есть те которые доводят людей. До самоубийства.
больными не рождаются, а как раз становятся от чего либо. от сильного увлечениям чем либо
да да да.....конечно же виноваты игры в этом))))) Когда подобные бредни уже перестанут выкладывать. Тем более на этом ресурсе.
а может он был пдф файлом и не хотел этого просто признать
Жесть какая. Опять из-за всяких шизиков будут страдать игры и геймеры.
Ну игры уже страдают, от глупости разработчиков
Окей запретили игры потом все спихнут на фильмы ,сериалы ,книги .А что собственно дальше ?
дальше вероятно будут преступления на релиозной почве надо будет запреть религи пек-пек.
А дальше дядям в пиджаках, нужен будет глупый раб, что бы исполнял все его прихоти
Ну естественно виноваты игры. И пофиг что у чела проблемы с психикой.
Создатель Питера Пэна Барри, переписал книгу и добавил фее Динь-динь волшебную пыльцу для полётов, потому что до этого нашлось кучу детей решившись полетать из окна.
Отрицать, что творчество влияет на людей просто глупо. Что с этим делать я не знаю.
Все ясно, у него крыша поехала!
Если бы игры так массово влияли на психическое состояние то насильственных смертей было бы в разы больше. Парень просто психопат и игры тут ни причём.
Вот поэтому ..маленькие дети, ни за что на свете, не ходите в Африку гулять..
Мечты сбываются
В своё время и некоторые части "Пилы" запрещались в кино. Ну кто-то слишком впечателительный..
19 лет подросток?
Он действовал наверняка 20 ударов Мачете или 20 выстрелил ?
Да плевать на исследования, когда вот он, результат, налицо. Семью угробил, собирался других положить. Не игры виноваты? А что тогда, гены? Воспитание? Да какая разница, когда человека уже не вернёшь. Политики, конечно, те ещё стервятники, но если хоть один из них сможет предотвратить подобное, пусть хоть все игры запретят, толку-то от этих стрелялок. Сюжетные истории? Моральные темы? Да ему было плевать на мораль, когда он родных убивал.
пусть этот бред втирает поколению совка какой-нибудь киселёв, нам тут не надо мозги промывать
Вас никто спрашивать не будет, возьмут и запретят игры не ты, не твои близкие нечего с этим сделать не смогут, такова участь раба системы, крепостное право никто не отменял, а только видоизменил
щас в коменты набегут боты будут расказывать что во всём родители виноваты
Ты виноват во всем, я так считаю))))
Думаешь, хорошие родители бы не заметили проблем у ребенка?
точно, а подозрения на ботов отводит, вот хитрожук))
Виноваты не родители, а такие как ты, кто насмехается над серьёзными проблемами... вместо того, чтобы решать проблемы или хотя бы посочувствовать. Невинные люди погибли, а ты насмешки клацаешь на клавиатуре. Тебе совсем не стыдно за своё поведение?