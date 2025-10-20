ЧАТ ИГРЫ
The Walking Dead 23.04.2012
Адвенчура, Зомби, Постапокалипсис
9.2 3 271 оценка

The Walking Dead отдают со скидкой в 90% на ПК

TheSkoofLord TheSkoofLord

В Steam цены на всю серию The Walking Dead упали на целых 90%! И это не просто шутка — это реальный подарок для всех, кто обожает апокалипсис и интерактивные приключения.

• Один сезон The Walking Dead — всего лишь 55 рублей! Честно, это даже меньше, чем пачка чипсов.
• Полный комплект The Walking Dead (все сезоны, дополнения и спин-офф) — всего 319 рублей.

Акция продлится лишь до 3 ноября.

Источник  
The Dark Side

За такой кал должны ещё приплачивать.

agula98

Да игра же одноразовая, лучше реально чипсов купить. Если концовку знаешь можно не играть, а выборов там нет. Да и вообще все это можно схватить бесплатно ведь есть Гог релиз

DertuFys

А можно одним паком всё то же самое в два раза дешевле:

JustA_NiceGuy

Игра на любителя.

В_о_л_ь_к_а

Классная серия, была. Игра хороша ещё и тем, что в ней 2 сюжета: первый - по оглашению, второй - по умолчанию. Они проникают друг в друга и вымышленную историю делают реальной.

